Γαλλία: «Αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη φωτιά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η φωτιά που μαίνεται στη Ζιρόντ της Γαλλίας είναι «η πιο σφοδρή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Γνωρίζω ότι οι τελευταίες ημέρες ήταν πολύ δοκιμαστικές. Αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά εντελώς άνευ προηγουμένου, (…) τη χειρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Φτάνοντας αργά το απόγευμα στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Ζιρόντ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νούνιεζ, συναντήθηκε με τη διοίκηση του SDIS 33, της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Διάσωσης του νομού Ζιρόντ.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Γάλλος πρόεδρος ευχαρίστησε τους πυροσβέστες και όλο το προσωπικό που έχει κινητοποιηθεί για την καταπολέμηση των μεγάλων πυρκαγιών. «Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε και πρόσθεσε: «Αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε μαζί. Αυτή είναι η προτεραιότητα».

Μακρόν για φωτιές στη Γαλλία: Η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα, οι μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στη νότια Γαλλία, στις περιοχές των Λαντ, του Βαρ και κυρίως της Ζιρόντ, όπου το πύρινο μέτωπο συνεχίζει να κατευθύνεται προς το Μπορντό. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από σημεία κοντά στις εστίες των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Γαλλία, σύμφωνα με τη Le Parisien.

«Η κατάσταση στο Λαντ έχει σταθεροποιηθεί, κάτι που είναι ένα καλό νέο», ανέφερε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε: «Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σήμερα», τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουν όλοι σε ετοιμότητα, καθώς «η θερμοκρασία θα ξαναανέβει και ο άνεμος θα συνεχίσει να πνέει».

Με πληροφορίες από τη Le Parisien