Γαλλία: Αντιδράσεις για το σύστημα δικαιοσύνης μετά τη δολοφονία 11χρονης

Οργή επικρατεί στη Γαλλία για τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος ύποπτος είχε ταυτοποιηθεί στο παρελθόν αρκετές φορές ως πιθανός παιδόφιλος.

Η Λιανά εξαφανίστηκε μετά το σχολείο πριν από μία εβδομάδα στην περιοχή Γκερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Μία σορός, που θεωρείται ότι είναι η δική της, βρέθηκε την Πέμπτη σε αγροτική έκταση κοντά στην πόλη Φλεράνς.

Ένας 41χρονος άνδρας, ονόματι Τζέρομ Μπ., βρίσκεται υπό κράτηση από τη Δευτέρα. Είναι ο πατέρας μιας φίλης της Λιανά και δύο μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν το κορίτσι στο αυτοκίνητό του το απόγευμα της εξαφάνισής της.

Κριτική ενάντια στο σύστημα δικαιοσύνης της Γαλλίας

Εν μέσω του σοκ και της θλίψης, η υπόθεση πήρε πολιτική τροπή καθώς οι αρχές δημοσιοποίησαν λεπτομέρειες σχετικά με το ποινικό μητρώο του Τζέρομ Μπ.

Τα τελευταία χρόνια είχε εμπλακεί σε τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις που αφορούσαν νεαρά κορίτσια. Δύο από αυτές έκλεισαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, ενώ στην τρίτη απολύθηκε από τη θέση του ως συντηρητής σε γυμνάσιο λόγω «ακατάλληλης συμπεριφοράς» απέναντι σε μια έφηβη.

Ωστόσο, η τέταρτη υπόθεση ήταν εκείνη που οδήγησε το ζήτημα στα ανώτατα κλιμάκια του δικαστικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης Ως, ο Τζέρομ Μπ. είχε καταγγελθεί τον περασμένο Αύγουστο από τη μητέρα της 10χρονης Ρόζα, η οποία ισχυρίστηκε ότι η κόρη της είχε βιαστεί από αυτόν σε αρκετές περιπτώσεις.

Ωστόσο, είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι, παρόλο που η ιατρική εξέταση επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της Ρόζα, ο Τζέρομ Μπ. δεν είχε ανακριθεί ούτε μία φορά από τους αρμόδιους κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών που είχαν περάσει από τότε που η οικογένειά της είχε απευθυνθεί στην αστυνομία.

Η βραδύτητα του γαλλικού δικαστικού συστήματος είναι τεράστια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι καθυστερήσεις επιδεινώθηκαν λόγω της μεταφοράς της υπόθεσης από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη.

Ωστόσο, οι Γάλλοι είναι αποτροπιασμένοι από το γεγονός ότι κανένα από τα πολλά προειδοποιητικά «σήματα» σχετικά με τον Τζέρομ Μπ. δεν ελήφθη υπόψη από τις αρχές, οι οποίες φαινόταν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την τήρηση της διαδικασίας παρά για την απομάκρυνσή του από τη δυνατότητα να πράξει εκ νέου τα ίδια.

Πολιτική διαμάχη γύρω από την υπόθεση

Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν λιγότερο από ένα χρόνο, η υπόθεση έχει αξιοποιηθεί από πιθανούς υποψηφίους ως απόδειξη χαλαρότητας και ανικανότητας.

«Ο γαλλικός λαός απαιτεί λογοδοσία», δήλωσε ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συμμαχίας, Ζορντάν Μπαρντελά, στο X. «Αυτή η φοβερή τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν το δικαστικό σύστημα δεν ήταν τόσο δυσλειτουργικό».

«Το δικαστικό μας σύστημα είναι μια αποτυχία, πρέπει να αναμορφωθεί πλήρως», δήλωσε ο Μπρουνό Ρεταγιό του συντηρητικού κόμματος Les Républicains. «Μια κοινωνία που είναι ανίκανη να προστατεύσει τα ίδια της τα παιδιά είναι μια κοινωνία που κάποια μέρα θα αρχίσει να στρέφεται εναντίον του εαυτού της».

Στην αριστερά πλευρά, η Μαρίν Τοντελιέ των Οικολόγων δήλωσε ότι η υπόθεση ήταν «σύμβολο ενός πολιτικο-δικαστικού συστήματος ανίκανου να χειριστεί το ζήτημα της σεξιστικής και σεξουαλικής βίας».

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ήταν «σαφές» ότι υπήρξαν παραλείψεις. «Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια την οικογένεια της Λιανά και να πούμε ότι το θέμα αντιμετωπίστηκε σωστά».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι ήταν «τρομοκρατημένος» από τα γεγονότα.

«Είναι λογικό να αναρωτηθούμε γιατί (ένας άνδρας) που ήταν τόσο προφανώς ύποπτος δεν κρατήθηκε μακριά από τα παιδιά... Γιατί κανείς δεν ανέλαβε δράση, παρόλο που εδώ και μήνες υπήρχαν καταγγελίες εναντίον του;».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε να υποβληθεί έκθεση για το τι πήγε στραβά εντός 15 ημερών.

Με πληροφορίες από BBC