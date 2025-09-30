Γαλλία: Αναφορές για αυτοκτονία μετά τον θάνατο του πρέσβη της Νοτίου Αφρικής

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία βρέθηκε νεκρός την Τρίτη, μπροστά από το ξενοδοχείο Hyatt Regency, ενός ψηλού κτιρίου στη δυτική πλευρά του Παρισιού, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού.

Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τη σύζυγό του το βράδυ της Δευτέρας, αφού εκείνη έλαβε από τον ίδιο ένα μήνυμα που την ανησύχησε, ανέφερε η Εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα εφημερίδων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Mthethwa είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένα ασφαλισμένο παράθυρο είχε παραβιαστεί. Η Εισαγγελία δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει το αποτέλεσμά της.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και η Le Parisien, μετέδωσαν ότι ο Mthethwa πιστεύεται πως αυτοκτόνησε, χωρίς ωστόσο να επικαλεστούν συγκεκριμένη πηγή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσε τον θάνατό του, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες ερευνώνται από τις γαλλικές αρχές.

«Ο πρεσβευτής Mthethwa υπήρξε ένας διακεκριμένος υπηρέτης του έθνους, με καριέρα που χαρακτηρίστηκε από αφοσιωμένη υπηρεσία σε καίρια υπουργικά χαρτοφυλάκια», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του «εθνική απώλεια».

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, στέλνωντας τα θερμά του συλληπητήρια στη σύζυγο του Mthethwa.

Στην ιστοσελίδα της πρεσβείας αναφέρεται ότι ο Mthethwa διετέλεσε υπουργός Τεχνών και Πολιτισμού της Νότιας Αφρικής από το 2014 έως το 2019, ενώ από το 2019 έως το 2023 είχε στην ευθύνη του και το χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού.

