Γαλλία: Ακροδεξιός δήμαρχος προκάλεσε αντιδράσεις μετά την ακύρωση θεατρικής παράστασης με θέμα τους μετανάστες

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η απόφαση ενός ακροδεξιού δημάρχου να ακυρώσει παράσταση με θέμα τη μετανάστευση.

Στο θεατρικό έργο «Passeport» του θεατρικού συγγραφέα Αλεξίς Μισαλίκ, ένας νεαρός άνδρας έχει υποστεί ξυλοδαρμό και έχει εγκαταλειφθεί ως νεκρός στο διαβόητο στρατόπεδο προσφύγων του Καλαί, γνωστό ως «η Ζούγκλα».

Όταν ξυπνά, δεν έχει ιδέα ποιος είναι – και το μόνο που έχει στην κατοχή του είναι ένα μπλε διαβατήριο της Ερυθραίας με το όνομα Ίσα. Μαζί με δύο άλλους από το στρατόπεδο αποφασίζει να φύγει, όχι για να διασχίσει τη Μάγχη προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για να προσπαθήσει να ενταχθεί στη Γαλλία και να αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα για να παραμείνει.

Η ακύρωση του θεατρικού στη Γαλλία που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Μισαλίκ λέει ότι το έργο πραγματεύεται ένα σοβαρό σύγχρονο ζήτημα μέσα από μια ανθρώπινη ιστορία εξορίας, αντοχής και ταυτότητας. Έχει ανεβεί σε όλη τη Γαλλία από την πρεμιέρα του στο Παρίσι το 2024, αλλά μια πόλη στην οποία δεν θα παρουσιαστεί είναι το Καστρ στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου ο πρόσφατα εκλεγμένος δήμαρχος της ακροδεξιάς, Φλοριάν Αζέμα, ακύρωσε μια παράσταση της εθνικής περιοδείας του 2027.

Απέρριψε το «Passeport» ως πολιτική προπαγάνδα που δεν έχει θέση στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης.

Η απόφασή του προκάλεσε οργή και διαμαρτυρίες, καθώς και κατηγορίες ότι ο ακροδεξιός Εθνικός Συνασπισμός (RN) ασκεί πολιτιστική λογοκρισία. Ο Μισαλίκ δήλωσε ότι η ακύρωση αποτέλεσε προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν το RN, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, κυβερνούσε τη χώρα.

«Η δημιουργική ελευθερία και η ανεξαρτησία του πολιτιστικού προγραμματισμού δεν ανήκει ούτε στη δεξιά, ούτε στην αριστερά. Αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του δημοκρατικού τρόπου ζωής μας», είπε. «Ο κόσμος έχει το δικαίωμα να του αρέσει ή να μην του αρέσει το έργο, αλλά όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το δουν».

Μιλώντας στον Guardian, πρόσθεσε: «Αυτοί [το RN] λένε συνεχώς: "Σεβόμαστε την ανεξαρτησία του πολιτισμού και την ελευθερία του λόγου, μπλα, μπλα, μπλα", αλλά στη συνέχεια, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, αποδεικνύουν ότι δεν το κάνουν».

«Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε τι θα συνέβαινε σε ευρύτερη κλίμακα. Είναι, στην πραγματικότητα, αρκετά παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ. Είναι μια προσέγγιση κοντά στο ύφος του Τραμπ».

Η ακύρωση προκάλεσε επίσης ερωτήσεις στο γαλλικό κοινοβούλιο, όπου η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης προστατεύεται και κατοχυρώνεται σε εθνικό επίπεδο από το νόμο».

«Τη μια στιγμή ήταν στο πρόγραμμα, την άλλη είχε εξαφανιστεί»

Η παράσταση «Passeport» επρόκειτο να ανέβει στο θέατρο του Καστρ, το οποίο διαχειρίζεται ο δήμος, για μία παράσταση τον Φεβρουάριο του 2027, αλλά λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του προγράμματος της σεζόν, εξαφανίστηκε. «Τη μια στιγμή ήταν στο πρόγραμμα, την άλλη είχε εξαφανιστεί», είπε ο Μισαλίκ.

«Συνήθως οι αρχές βρίσκουν κάποια δικαιολογία, όπως ότι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο προϋπολογισμό. Σε αυτή την περίπτωση, ο δήμαρχος ήταν σαφής: επρόκειτο για πολιτική και ιδεολογική απόφαση».

«Αυτό αποτέλεσε σημείο καμπής. Ένας εκλεγμένος αξιωματούχος δεν πρέπει να ενεργεί έτσι. Ένα θέατρο ή οποιοσδήποτε χώρος που φιλοξενεί πολιτιστικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ελεύθερος, ακριβώς όπως πρέπει να είναι ελεύθεροι ο Τύπος και ο λόγος», ανέφερε.

«Στη Γαλλία, το κράτος υποστηρίζει τις τέχνες και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό, ενώ είμαστε προσκολλημένοι στην πολιτιστική μας ανεξαρτησία».

Ο Αζέμα προσπάθησε να δικαιολογήσει την ακύρωση λέγοντας ότι το έργο περιελάμβανε «την προώθηση των παράνομων μεταναστών και μια μάλλον περίεργη απεικόνιση της αστυνομίας». Δήλωσε στο Agence France-Presse: «Προφανώς αυτό δεν αντιστοιχεί σε όσα υπερασπίστηκα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας».

Ο Μισαλίκ δήλωσε ότι ήθελε να αφηγηθεί την ιστορία «από την οπτική γωνία του μετανάστη και όχι την συνηθισμένη ιστορία που ακούμε στα μέσα ενημέρωσης».

Πρόσθεσε: «Έχω γνωρίσει πολλούς μετανάστες και με συγκινεί βαθιά το απίστευτο ταξίδι τους και οι προσπάθειές τους απλώς να βρουν έναν τρόπο να ενταχθούν, να βρουν δουλειά και να ζήσουν τη ζωή τους εδώ στη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού».

Με πληροφορίες από Guardian