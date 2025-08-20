Γαλλία: Άγνωστοι έγραψαν με μπογιά «Free Palestine» σε αυτοκίνητα Εβραίων τουριστών

Άγνωστοι βανδάλισαν αυτοκίνητα που ανήκαν σε Εβραίους τουρίστες, σε θέρετρο στη Γαλλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό θέρετρο στις γαλλικές Άλπεις, στο οποίο παραθερίζουν συχνά εβραϊκές οικογένειες από ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα σημαδεύτηκαν με πορτοκαλί μπογιά, καθώς άγνωστοι έγραψαν πάνω τους με μεγάλα γράμματα το σύνθημα «Free Palestine».

Ο δήμαρχος του Σατέλ, Νικολά Ρουμπέν, έκανε λόγο για αυτοκίνητα που ανήκαν σε Εβραίους τουρίστες, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν λόγω της ένδυσης τους και ήταν κυρίως βρετανικής υπηκοότητας.

«Είναι θλιβερό και απογοητευτικό. Είναι μια κοινότητα που δεν ζητάει τίποτα από κανέναν, που δεν ενοχλεί κανέναν, που βρίσκεται σε διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο AFP.

Σε ένα δελτίο Τύπου, το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Εβραϊκών Θεσμών της Γαλλίας (Crif) στην Ωβέρνη- Ρον-Αλπ κατήγγειλε τις «ποταπές» ενέργειες, που διαπράχθηκαν.

«Αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής που αποτελεί πλέον κοινοτοπία: να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της «μάχης για τον παλαιστινιακό σκοπό» προκειμένου να καταφέρονται εναντίον Εβραίων, αποκλειστικά γιατί είναι Εβραίοι», ανέφεραν χαρακτηριστικά.