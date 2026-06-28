Γαλλία: Αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών συνετρίβη - Αναφορές για 11 νεκρούς

Οι γαλλικές αρχές ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό που σχετίζεται με ένα αεροσκάφος στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία, σήμερα, έγινε γνωστό από την περιφέρεια.

Η εφημερίδα L' Est Republicain έγραψε πως ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε μια ομάδα αλεξιπτωτιστών συνετρίβη.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Incident en cours sur la commune de Tomblaine impliquant un avion civil ayant décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey.



Yves SÉGUY, préfet de Meurthe-et-Moselle, a décidé d’activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l’ensemble des services opérationnels afin… pic.twitter.com/D9Qvhz7TGF