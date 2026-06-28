Διεθνή

Γαλλία: Αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών συνετρίβη - Αναφορές για 11 νεκρούς

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

The LiFO team
Φωτ.: Χ

Οι γαλλικές αρχές ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό που σχετίζεται με ένα αεροσκάφος στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία, σήμερα, έγινε γνωστό από την περιφέρεια.

Η εφημερίδα L' Est Republicain έγραψε πως ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε μια ομάδα αλεξιπτωτιστών συνετρίβη.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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