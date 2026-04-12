Γαλλία: 9χρονος εντοπίστηκε κλειδωμένος σε βαν, «υποσιτισμένος και ανήμπορος»

Ένα 9χρονο αγόρι εντοπίστηκε ζωντανό αλλά σε τραγική κατάσταση, αφού είχε περάσει μήνες κλειδωμένο σε βαν του πατέρα του σε χωριό της ανατολικής Γαλλίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γείτονας άκουσε ήχους να προέρχονται από το όχημα και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αρχές άνοιξαν το βαν και βρήκαν το παιδί γυμνό, ξαπλωμένο σε εμβρυακή στάση, ανάμεσα σε σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Νικολά Ετς, το παιδί ήταν υποσιτισμένο και δεν μπορούσε να περπατήσει, καθώς είχε παραμείνει για μεγάλο διάστημα καθισμένο. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πατέρας το κρατούσε στο όχημα από τα τέλη του 2024.

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι ενήργησε για να «προστατεύσει» το παιδί από τη σύντροφό του, η οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – ήθελε να το στείλει σε ψυχιατρική δομή. Το παιδί φέρεται να δήλωσε ότι λάμβανε φαγητό δύο φορές την ημέρα και νερό, ενώ αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί μπουκάλια και σακούλες για τις βασικές του ανάγκες. Είχε να κάνει μπάνιο από τα τέλη του 2024.

Το ζευγάρι ζούσε σε διαμέρισμα μαζί με άλλα δύο παιδιά, τα οποία πλέον έχουν τεθεί υπό προστασία των αρχών.

Ο πατέρας κατηγορείται για παράνομη κράτηση ανηλίκου και στέρηση τροφής και ιατρικής φροντίδας και έχει προφυλακιστεί. Η σύντροφός του κατηγορείται για μη παροχή βοήθειας σε ανήλικο και αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους.

Γείτονες ανέφεραν ότι πίστευαν πως το παιδί είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια, ενώ κάποιοι είχαν ακούσει ήχους από το βαν, τους οποίους απέδιδαν σε ζώο. «Δεν υπάρχουν λόγια, είναι τρομακτικό», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Με πληροφορίες από Guardian