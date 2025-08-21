Γαλλία: 46χρονος πέθανε σε livestream με βία και εξευτελισμούς

Οι γαλλικές αρχές διερευνούν τον θάνατο ενός άνδρα κατά τη διάρκεια livestream στην πλατφόρμα Kick, όπου εμφανιζόταν συχνά να υφίσταται πράξεις βίας και εξευτελισμούς.

Ο 46χρονος βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα στο χωριό Contes, βόρεια της Νίκαιας. Η εισαγγελία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση και ξεκίνησε έρευνα.

Η υφυπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας Κλάρα Σαπά, δήλωσε ότι ο Ραφαέλ Γκράβεν, γνωστός διαδικτυακά ως Jean Pormanove, συμμετείχε τακτικά σε βίντεο στην πλατφόρμα, όπου δέχονταν σωματική κακοποίηση ή εξευτελισμό από «δημιουργούς περιεχομένου», μπροστά σε ζωντανό κοινό. «Ο θάνατος του Jean Pormanove και η βία που υπέστη είναι απολύτως φρικτά», έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η Kick France ανακοίνωσε επίσης στο Χ ότι συνεργάζεται με τις αρχές και πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο για το περιεχόμενο. «Η προτεραιότητά μας είναι να προστατεύουμε τους δημιουργούς και να διασφαλίζουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον στην πλατφόρμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όλοι οι συν-δημιουργοί που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη μετάδοση έχουν αποκλειστεί εν αναμονή της έρευνας».

Η Kick είναι πλατφόρμα ζωντανής ροής με έδρα την Αυστραλία, η οποία μοιράζεται τα έσοδα με τους δημιουργούς περιεχομένου.

Η Σαπά διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα, ότι έχει ενημερώσει τη ρυθμιστική αρχή Arcom για τα ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα, και ότι υπέβαλε αναφορά στην πλατφόρμα Pharos, τον επίσημο κόμβο της Γαλλίας για την καταγγελία παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. Η ίδια υπογράμμισε ότι ζήτησε εξηγήσεις από την Kick, προσθέτοντας: «Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική· είναι ο νόμος».

Ο δικηγόρος ενός από τους δύο δημιουργούς που φαίνονται να κακοποιούν τον Pormanove, Γιασίν Σαντούνι, δήλωσε στο κανάλι BFM ότι ο άνδρας είχε καρδιολογικά προβλήματα και πως η βία στα βίντεο ήταν «σκηνοθετημένη». «Όλες αυτές οι σκηνές ήταν προσχεδιασμένες, ακολουθούσαν σενάριο», υποστήριξε.

Τα γαλλικά ΜΜΕ έχουν δημοσιεύσει αποσπάσματα από πολύωρες μεταδόσεις, όπου ο Pormanove φαίνεται να δέχεται χτυπήματα, ύβρεις, στραγγαλισμό, να τον λούζουν με μπογιά και λάδι, ακόμη και να δέχεται πυροβολισμούς με όπλο paintball.

Δεν έχει διευκρινιστεί από τα βίντεο αν ο ίδιος υπέβαλλε εθελοντικά τον εαυτό του σε αυτή τη βία ή αν εξαναγκαζόταν, ούτε εάν οι σκηνές ήταν πραγματικές ή προϊόν σκηνοθεσίας.

Με πληροφορίες από Reuters