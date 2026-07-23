Γαλλία: 12.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών

Περίπου 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από περιοχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Ανάμεσά τους βρίσκονται περίπου 10.000 τουρίστες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι νέες εκκενώσεις έγιναν λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στη χώρα.

Στην περιοχή της Ζιρόνδης έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα. Οι τοπικές αρχές έχουν θέσει την περιοχή σε κόκκινο συναγερμό, ενώ έκλεισαν δρόμους και απαγόρευσαν τη χρήση οχημάτων και μηχανημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή ηλεκτροκινητήρες σε περιοχές που καλύπτονται κυρίως από δάση.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί. Ωστόσο, αρκετοί χώροι αναψυχής κοντά σε δασικές εκτάσεις επρόκειτο να παραμείνουν κλειστοί το απόγευμα και το βράδυ, καθώς οι αρχές φοβούνται νέες αναζωπυρώσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, δημοσίευσε φωτογραφίες από τελετή που έγινε την Τετάρτη στη μνήμη των δύο πυροσβεστών. Έκανε λόγο για μια στιγμή «τεράστιας συγκίνησης» και εξέφρασε την «απέραντη ευγνωμοσύνη» του προς τους πυροσβέστες και τη στήριξή του στις οικογένειές τους.

Φωτιές και στην Ιταλία

Την ίδια ώρα, η Σικελία αντιμετωπίζει εκατοντάδες πυρκαγιές. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην περιοχή Σαν Κατάλντο, ενώ ακόμη ένας τραυματίστηκε κατά την ίδια επιχείρηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι, απέτισε φόρο τιμής στον πυροσβέστη Αλεσάντρο Μάρκι, λέγοντας ότι έχασε τη ζωή του «υπηρετώντας την κοινότητα».

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, Σάλβο Κοτσίνα, δήλωσε ότι την Τετάρτη είχαν καταγραφεί περισσότερες από 350 πυρκαγιές στο νησί. Δέκα από αυτές θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές και οδήγησαν σε προληπτικές εκκενώσεις.

Όπως ανέφερε, οι πυρκαγιές οφείλονταν σε ανθρώπινη δραστηριότητα, τονίζοντας ότι η αντιμετώπισή τους έχει εξελιχθεί πλέον και σε ζήτημα δημόσιας τάξης.

Βελτιωμένη η εικόνα κοντά στη Μαδρίτη

Στην Ισπανία, οι περισσότεροι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί από περιοχές κοντά στη Μαδρίτη ενημερώθηκαν ότι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Εξαίρεση αποτέλεσε μία περιοχή στη Βίγια ντελ Πράδο, όπου η πυρκαγιά παρέμενε ενεργή. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 90 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι οι πυροσβέστες πλησίασαν το μέτωπο και επιχείρησαν από κοντά με μάνικες.

Οι τοπικές αρχές εξακολουθούσαν να προειδοποιούν για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεπε θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι πυρκαγιές εκδηλώνονται έπειτα από παρατεταμένους καύσωνες που έχουν επηρεάσει πολλές χώρες της Ευρώπης.

Έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus ανέφερε ότι τουλάχιστον το 95% της ηπείρου κατέγραψε το 2025 θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο. Η ίδια έκθεση χαρακτήρισε την Ευρώπη την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο και σημείωσε ότι τόσο οι καμένες εκτάσεις όσο και οι εκπομπές από τις πυρκαγιές έφτασαν πέρυσι σε επίπεδα ρεκόρ.

Με πληροφορίες από BBC