Γαϊδούρια ως θεραπευτές: Νοσοκομείο στη Γαλλία τα ενέταξε στην ψυχιατρική φροντίδα

Δομή ψυχικής υγείας στη Γαλλία έχει εντάξει εδώ και σχεδόν 10 χρόνια τα γαϊδούρια στη θεραπευτική διαδικασία των ασθενών.

Πρόκειται, όπως αναφέρει σε άρθρο του το Euronews, για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Βιλ-Εβράρ, το οποίο βρίσκεται ανατολικά του Παρισιού.

Ανάμεσα σε παλιά αγροτικά κτίρια του 19ου αιώνα και δασικές εκτάσεις, πέντε γαϊδουράκια συμβάλλουν καθημερινά στη φροντίδα ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας. Πρόκειται για τα Νονό, Πιτού, Όσκαρ, Μανόλο και Μαλρό, τα οποία συμμετέχουν σε οργανωμένες συνεδρίες ζωοθεραπείας.

Γαλλία: Πώς και από ποιον ξεκίνησε το πρόγραμμα με τα γαϊδούρια

Το πρόγραμμα στη Γαλλία ξεκίνησε το 2016 από τη εξειδικευμένη, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, νοσηλεύτρια, Ερμελίντα Αντέ και τον σύζυγό της, Φρανσουά, οι οποίοι πίστεψαν ότι τα γαϊδούρια, γνωστά για τον ήρεμο και κοινωνικό χαρακτήρα τους, θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους ασθενείς με τρόπους που συχνά δεν καταφέρνουν οι συμβατικές θεραπείες.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι ασθενείς περπατούν με τα ζώα, καθαρίζουν τις οπλές τους και περνούν χρόνο μαζί τους. Με τον καιρό, κάθε ασθενής συνδέεται με ένα συγκεκριμένο γαϊδουράκι, δημιουργώντας μια σχέση εμπιστοσύνης και οικειότητας.

Η 60χρονη Ναταλί, μία από τις συμμετέχουσες, περιγράφει την εμπειρία ως βαθιά ανακουφιστική: «Όταν παίρνεις ένα φάρμακο που σε χαλαρώνει, νιώθεις κάπως έτσι. Θα το αποκαλούσα “φαρμακευτική αγωγή μέσω ζώων”. Σού προσφέρει ανακούφιση και σταματάς να σκέφτεσαι όλα τα υπόλοιπα», λέει.

Donkeys are helping psychiatric patients at a hospital in France. A unique therapy programme uses the animals to help people with mental health conditions recover. pic.twitter.com/4YpHf7G6cL — The Associated Press (@AP) June 2, 2026

Γαλλία: Πώς βοηθούν στην ψυχική υγεία τα γαϊδούρια

Σύμφωνα με τους θεραπευτές, η παρουσία των ζώων βοηθά πολλούς ασθενείς να ξεπεράσουν φόβους και περιορισμούς. Η νοσηλεύτρια Οντρέ Σεφάρ θυμάται την περίπτωση της Ναταλί, η οποία αρχικά αρνιόταν να κατέβει από το ειδικό καροτσάκι που χρησιμοποιούσε.

«Σιγά σιγά, με ενθάρρυνση, τα κατάφερε. Το ζώο λειτουργεί ως μεσολαβητής. Σήμερα μπορεί να σταθεί όρθια δίπλα στο γαϊδουράκι της», εξηγεί. Ο 52χρονος Ζερόμ αναφέρει ότι το πρόγραμμα τον βοηθά να αντιμετωπίσει τη μοναξιά.

«Μιλάω με άλλους ανθρώπους, συμμετέχω σε δραστηριότητες που κανονικά δεν θα έκανα. Με βοηθά να ξεφύγω από τη ρουτίνα της θεραπείας και των φαρμάκων. Το να μένω μόνος στο σπίτι δεν μου κάνει καλό», λέει.

Ως προς την εύρεσή του, σύμφωνα με το Euronews, ορισμένα από τα ζώα είχαν εγκαταλειφθεί ή κακοποιηθεί πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο μέσω φιλοζωικών οργανώσεων. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν ειδικά για να συμμετέχουν σε θεραπευτικά προγράμματα.

Ο Φρανσουά Αντέ περιγράφει τα γαϊδουράκια ως ιδιαίτερα ευφυή ζώα: «Καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα, αλλά πρέπει να τους εξηγήσεις τα πράγματα με ηρεμία. Είναι γαλήνια ζώα, κοντά στους ανθρώπους και συνδέονται πολύ εύκολα με τους ασθενείς. Είναι σαν συναισθηματικά σφουγγάρια», λέει.

In France, patients at Ville Evrard Hospital are easing mental stress through a unique therapy involving donkeys. Launched in 2016, the program helps improve confidence and social connection through animal care, offered free under the public health system.#France #MentalHealth pic.twitter.com/chJhJlt25b — SUNO FM RADIO (@SUNOFM894) June 2, 2026

Γαλλία: Δωρεάν οι συνεδρίες

Το πρόγραμμα αναγνωρίστηκε επισήμως ως μονάδα παροχής φροντίδας υγείας το 2022, γεγονός που επέτρεψε την πρόσληψη τριών νοσηλευτών πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα, εθελοντές συμβάλλουν στη φροντίδα των ζώων.

Σήμερα η μονάδα φιλοξενεί και άλλα ζώα, όπως ινδικά χοιρίδια, κότες, περιστέρια, κατσίκες, χελώνες και κουνέλια. Τα μικρότερα από αυτά μεταφέρονται ακόμη και στα δωμάτια ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Οι συνεδρίες παρέχονται δωρεάν μέσω του γαλλικού δημόσιου συστήματος υγείας και απευθύνονται σε ανθρώπους που ζουν με κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, αυτισμό, σχιζοφρένεια και άλλες ψυχικές παθήσεις.

Οι επαγγελματίες υγείας αναφέρουν ότι παρατηρούν βελτίωση στη διαχείριση των συναισθημάτων, στην επικοινωνία και στην αυτοεκτίμηση των ασθενών. Η Ερμελίντα Αντέ εξηγεί ότι η λογική της θεραπείας βασίζεται σε έναν απλό μηχανισμό: φροντίζοντας ένα ζώο, ο ασθενής μαθαίνει σταδιακά να φροντίζει και τον εαυτό του.

«Όταν ασχολούμαστε με τη διατροφή του ζώου, μπορούμε να μιλήσουμε για τη διατροφή του ασθενούς. Όταν φροντίζουμε την υγιεινή του ζώου, δουλεύουμε ταυτόχρονα και την προσωπική υγιεινή του ανθρώπου», εξηγεί. Όπως τονίζει, η ζωοθεραπεία δεν αντικαθιστά ούτε τους γιατρούς ούτε τη φαρμακευτική αγωγή.

«Δεν αντικαθιστά την ιατρική ή φαρμακευτική θεραπεία, αλλά μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση της προσωπικής τους αξίας», λέει.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα που καταγράφονται, η ζωοθεραπεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιθώριο της επίσημης ψυχιατρικής πρακτικής. Η ομάδα του Βιλ-Εβράρ ζητά περισσότερη επιστημονική έρευνα, ώστε να τεκμηριωθούν συστηματικά τα οφέλη της.

Με πληροφορίες από Euronews