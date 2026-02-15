Φθιώτιδα: 65χρονος απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους

Στη σύλληψη ενός 65χρονου προχώρησε η αστυνομία, καθώς ο άνδρας απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο του γιου του στη Φθιώτιδα.

Μετά το περιστατικό ο άνδρας εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση παίρνοντας το όπλο μαζί του.

Το περιστατικό στη Φθιώτιδα

Η αρχική ειδοποίηση στην αστυνομία ήταν για ενδοοικογενειακή βία και απειλή προς τη σύζυγο του φερόμενου ως δράστη. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι εντόπισαν νεκρό από πυρά το σκύλο της οικογένειας.

Αμέσως ξεκίνησε η έρευνα για τη σύλληψή του, καθώς έφυγε από το σπίτι του με γεμάτο όπλο, με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν επί δυόμισι ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ το άτυχο σκυλί ανήκε στον γιο του 65χρονου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες ο άνδρας μεθυσμένος και εκτός ελέγχου το πυροβόλησε εν ψυχρώ με κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Κατόπιν παραγγελίας της αστυνομίας, ο υπεύθυνος περισυλλογής του δήμου μετέφερε το άψυχο ζώο σε ιδιωτικό ιατρείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Με πληροφορίες από lamiareport