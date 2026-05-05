FT: Στον «αέρα» τα δρομολόγια – Οι αεροπορικές ακυρώνουν πτήσεις λόγω φόβων για τα καύσιμα

Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται σε αναταραχή, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στις νέες, αβέβαιες συνθήκες.

Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, ενώ πολλές εταιρείες επιλέγουν μικρότερα ή πιο αποδοτικά σε καύσιμα αεροσκάφη για να περιορίσουν την κατανάλωση.

Παράλληλα, μεγάλοι αερομεταφορείς αναδιαμορφώνουν τα δίκτυά τους, προσπαθώντας να διαχειριστούν τις πιέσεις που δημιουργούνται στην παγκόσμια αεροπορική κίνηση.

Η κρίση έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, καθώς αεροδρόμια-κόμβοι στον Κόλπο έχουν περιορίσει τη λειτουργία τους, δημιουργώντας σημαντικά εμπόδια στις μετακινήσεις.





Ακυρώσεις πτήσεων, εκτόξευση τιμών και φόβοι για ελλείψεις

Από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί.

Αυτό έχει αναγκάσει τις αεροπορικές να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ παράλληλα εντείνει την ανησυχία για πιθανές ελλείψεις.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στην Ασία, όπου πολλές χώρες εξαρτώνται από προμήθειες καυσίμων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή που παραμένει ουσιαστικά μπλοκαρισμένη λόγω της έντασης και των στρατιωτικών κινήσεων.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία προχωρούν σε σημαντικές αλλαγές χωρητικότητας, είτε μειώνοντας είτε ανακατανέμοντας θέσεις και δρομολόγια.

Ορισμένες διαδρομές εξυπηρετούνται πλέον με μεγαλύτερα αεροσκάφη για να καλυφθεί η ζήτηση για απευθείας πτήσεις, ενώ άλλες περιορίζονται δραστικά λόγω κόστους.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αβεβαιότητα γύρω από την επάρκεια καυσίμων είναι πρωτοφανής και ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζει τον κλάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα, με άμεσες συνέπειες τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους επιβάτες.

Με πληροφορίες από FT