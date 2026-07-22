FT: Οι ΗΠΑ έχουν εισπράξει 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας - Κανείς δεν ξέρει πού πήγαν αυτά τα χρήματα

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 13 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας από την αρχή του έτους, σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times.

Οι ΗΠΑ ανέλαβαν τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας και ανέστειλαν ορισμένες κυρώσεις, αφού συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και τοποθέτησαν στην ηγεσία την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο καλύπτουν περίπου το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της Βενεζουέλας. Έτσι, η άρση των κυρώσεων αναμενόταν να δώσει ισχυρή ώθηση στην οικονομία, η οποία βρισκόταν σε βαθιά κρίση ακόμη και πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου μήνα.

Έξι μήνες αφότου οι ΗΠΑ σφετερίστηκαν τον έλεγχο των κεφαλαίων, οι οικονομικοί αναλυτές σημειώνουν ότι τα σημάδια ανάκαμψης στη Βενεζουέλα παραμένουν ισχνά. Αυτό αποτελεί πιθανή ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει αποδώσει το σύνολο των εσόδων στο Καράκας.

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση δίνει αντιφατικές εξηγήσεις για τη διαχείριση του χρήματος. Από τη μία, εκτελεστικό διάταγμα περιγράφει το ρόλο των ΗΠΑ απλώς ως «θεματοφύλακα». Από την άλλη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ανοιχτά ότι οι ΗΠΑ «βγάζουν πολλά λεφτά» από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, Αμερικανοί νομοθέτες και από τα δύο κόμματα ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση. Ζητούν εξηγήσεις για την πορεία των χρημάτων και απαιτούν μέτρα που θα αποτρέψουν φαινόμενα διαφθοράς κατά τη διοχέτευσή τους.

«Η εισβολή του Τραμπ στη Βενεζουέλα αφορούσε εξαρχής το πετρέλαιο, την εξουσία και τη διασπάθιση χρήματος. Η κυβέρνηση Τραμπ διαχειρίζεται δισεκατομμύρια δολάρια εσόδων χωρίς διαφάνεια ή ασφαλιστικές δικλείδες», δήλωσε στους FT ο Χοακίν Κάστρο, διακεκριμένο στέλεχος των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, προσθέτοντας ότι το νομοθετικό σώμα παραμένει «στο σκοτάδι».

Πόσα χρήματα θα έπρεπε να έχει λάβει η Βενεζουέλα

Για να υπολογίσουν τα πιθανά έσοδα της Βενεζουέλας, οι FT ανέλυσαν δεδομένα θαλάσσιων αποστολών αργού πετρελαίου από τον Ιανουάριο, τα οποία συγκέντρωσε η πλατφόρμα αναλύσεων Kpler. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν εκτιμήσεις τιμών από το πρακτορείο Argus Media.

Τα διαθέσιμα στοιχεία τιμών δεν καλύπτουν όλους τους τύπους πετρελαίου της χώρας και ξεκίνησαν μόλις τον Φεβρουάριο. Η αξία των φορτίων με αμεση εκτίμηση τιμής φτάνει γύρω στα 11,5 δισ. δολάρια από τον Ιανουάριο. Με βάση όμως τα ιστορικά πρότυπα τιμολόγησης, τα υπόλοιπα φορτία εκτιμάται ότι ανεβάζουν το συνολικό ποσό πάνω από τα 13 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δημιούργησε ιστότοπο για την παρακολούθηση των εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου υπό αμερικανική διαχείριση. Μέχρι στιγμής, όμως, υπάρχει μόνο μία καταγραφή: μια μεταφορά 300 εκατ. δολαρίων τον Μάρτιο.

Το ζήτημα των πετρελαϊκών πόρων έγινε ακόμη πιο επείγον μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το κόστος των ζημιών σε κτίρια και υποδομές και μόνο θα φτάσει τα 37 δισ. δολάρια.

Με πληροφορίες από Financial Times