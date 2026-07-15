FT: Ανησυχία στην αγορά πετρελαίου - Η νέα κρίση στα Στενά του Ορμούζ τη βρίσκει χωρίς αποθέματα ασφαλείας

Αναλυτές και έμποροι πετρελαίου προειδοποιούν ότι η νέα κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ οδηγεί την αγορά σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την αρχή των ταραχών στην περιοχή, είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν τα στρατηγικά αποθέματα που απέτρεψαν τη γενικευμένη οικονομική κρίση στην αρχή του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αυτή την εβδομάδα οδήγησε και πάλι στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών. Έτσι, τερματίστηκε απότομα η σύντομη ανάκαμψη των διελεύσεων από το θαλάσσιο πέρασμα, από το οποίο διακινείται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

«Δεν υπάρχουν αποθέματα»

Η νέα απειλή για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έρχεται αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τα κράτη-μέλη του έχουν ήδη διαθέσει σχεδόν τα τρία τέταρτα από τα 400 εκατ. βαρέλια των έκτακτων αποθεμάτων που είχαν αποφασιστεί τον Μάρτιο. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ελάχιστες εβδομάδες μέχρι να εξαντληθούν αυτές οι επιπλέον ποσότητες στην αγορά.

«"Κάψαμε" όλα μας τα αποθέματα ασφαλείας. Τα πάντα», δήλωσε στους Financial Times ένας έμπορος πετρελαίου. «Δεν έχει μείνει τίποτα πλέον».

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει αισθητά μετά την αρχική ανακοίνωση της εκεχειρίας, πέφτοντας από τα 100 δολάρια το βαρέλι κοντά στα 70 δολάρια.

Ωστόσο, δείγμα της έντονης νευρικότητας που επικρατεί και πάλι στην αγορά, η τιμή του αργού τύπου Brent ξεπέρασε την Τρίτη τα 87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό άνω του ενός μηνός. Την Τετάρτη η τιμή του κυμαινόταν γύρω στα 84,40 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 11% μέσα σε μία εβδομάδα.

Αποδεσμεύτηκαν ιστορικά υψηλές ποσότητες αποθεματικών

Κατά τη διάρκεια του τετράμηνου αποκλεισμού των Στενών, πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν τον περασμένο μήνα για το εκ νέου άνοιγμά τους, οι κυβερνήσεις στη Δύση και την Ασία επιστράτευσαν κάθε διαθέσιμο μέσο για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να πλήξει την παγκόσμια οικονομία η έλλειψη εφοδιασμού.

Οι δυτικές δυνάμεις αποδέσμευσαν ιστορικά υψηλές ποσότητες από τα στρατηγικά τους αποθέματα, η Κίνα περιέκοψε τις εισαγωγές της στο μισό αναγκάζοντας τις κρατικές της εταιρείες να αντλήσουν καύσιμα από τις δικές τους αποθήκες, ενώ ο Λευκός Οίκος άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, θεωρητικά τουλάχιστον, να παρέμβουν στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αν οι τιμές ξέφευγαν εκτός ελέγχου.

Οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι αν το νέο κλείσιμο των Στενών διαρκέσει μήνες, με ορισμένους να υποψιάζονται ότι το Ιράν θέλει να διατηρήσει την πίεση στον Αμερικανικό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, δεν είναι καθόλου βέβαιο από πού θα βρεθούν οι απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου για να καλυφθεί το κενό.

Προειδοποιήσεις για ελλείψεις σε βενζίνη και ντίζελ

Ο ΔΟΕ προειδοποίησε την Παρασκευή για πιθανές σοβαρές ελλείψεις σε βενζίνη και ντίζελ, με τα συμβόλαια χονδρικής για το ντίζελ στην Ευρώπη να καταγράφουν άνοδο 14% αυτή την εβδομάδα.

Παρόλο που οι δυτικές δυνάμεις είχαν αρχίσει να αποφεύγουν τα ρωσικά καύσιμα τα χρόνια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, τώρα αναγκάζονται να ανταγωνιστούν για τις διαθέσιμες ποσότητες με χώρες όπως η Τουρκία και η Βραζιλία, οι οποίες συνέχιζαν να αγοράζουν ρωσικό ντίζελ και πλέον αναζητούν εναλλακτικές πηγές.

Με πληροφορίες από Financial Times