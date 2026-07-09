Φρουροί της Επανάστασης: Πλήγματα σε βάσεις των ΗΠΑ - Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν.

Παράλληλα απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Νέα πλήγματα των Φρουρών της Επανάστασης σε βάσεις των ΗΠΑ

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν.

Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Η ανακοίνωση του Κουβέιτ για τις επιθέσεις

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανέφεραν χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να αναφέρουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

Νέες απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (...) Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» κι άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Τι ανέφερε ο Γαλιμπάφ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις», εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών στη Μέση Ανατολή.

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.