Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν με περισσότερα πυραυλικά πλήγματα την Κύπρο

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, ανώτατος αξιωματούχος των ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης, σε τηλεοπτική του δήλωση, απείλησε την Κύπρο με περισσότερα πυραυλικά πλήγματα λόγω της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri, ο Σαρντάρ Τζαμπάρι υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε ο Τζαμπάρι, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της Κύπρου.

Κύπρος: Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τις αγγλικές βάσεις στο Ακρωτήρι για επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες των The Times, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου για τη διεξαγωγή «αμυντικών» επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Αμερικανική πηγή ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που έπληξε τη βάση το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης, προσέκρουσε στο έδαφος κοντά σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, αν και δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές.

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιούν τις βρετανικές βάσεις αποκλειστικά για «αμυντικά» πλήγματα, με στόχο την εξουδετέρωση πυραύλων και συστημάτων εκτόξευσης που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα «πολύ απογοητευμένος» από τον Σερ Κιρ Στάρμερ, αφότου ο τελευταίος τον εμπόδισε να χρησιμοποιήσει την αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία για τη διεξαγωγή πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αρχική άρνηση του Στάρμερ να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις τη χρήση της βάσης στα νησιά Τσάγκος ήταν κάτι που «δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά μεταξύ των χωρών μας».

Το Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκε στις ΗΠΑ την άδεια να πραγματοποιήσουν πλήγματα από τις βάσεις του επικαλούμενο το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, ο Στάρμερ υπαναχώρησε το βράδυ της Κυριακής, δηλώνοντας ότι θα επιτρέπονταν «αμυντικές επιθέσεις» από τις βρετανικές βάσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «άργησε πάρα πολύ» να αλλάξει γνώμη. «Αυτό μάλλον δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph, προσθέτοντας: «Ακούγεται σαν να ανησυχούσε για τη νομιμότητα».

Αναφερόμενος στην αλλαγή στάσης του Στάρμερ σχετικά με τη χρήση των βρετανικών βάσεων για την εξαπόλυση επιθέσεων κατά του Ιράν, είπε: «Είναι χρήσιμο. Πήρε πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο».

Με πληροφορίες από «Φιλελεύθερος Κύπρου»