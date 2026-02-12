FR34K Gummies: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λανσάρει τα δικά του ζελεδάκια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσθέτει ένα ακόμη επιχειρηματικό βήμα στο χαρτοφυλάκιό του, λανσάροντας τα δικά του ζελεδάκια FR34K Gummies.

Όπως γράφει το Forbes, κυκλοφόρησαν σήμερα στις ΗΠΑ τα Giannis FR34K Gummies, ζελεδάκια που παίζουν με το παρατσούκλι Greek Freak και τον αριθμό της φανέλας του.

Το λανσάρισμα γίνεται σε συνεργασία με την Candy Funhouse, στην οποία το family office του Αντετοκούνμπο έχει μπει ως επενδυτής. Τα ζελεδάκια βγαίνουν σε τρεις γεύσεις, tropical, strawberry lemonade και mixed berry, και σε τρία σχήματα, μπάλα μπάσκετ, το πρόσωπο του Γιάννη και το λογότυπο της Candy Funhouse.

Σε συνέντευξή του στο Forbes, ο Αντετοκούνμπο λέει ότι του αρέσουν τα γλυκά, αλλά τα κρατά για λίγες και συγκεκριμένες στιγμές. Προσθέτει ότι συνηθίζει να τρώει λιχουδιές μαζί με τα δύο μεγαλύτερα από τα τέσσερα παιδιά του, όλα πέντε ετών ή μικρότερα, περιγράφοντάς το ως τρόπο να χαλαρώνει και να αποφορτίζεται.

Η κυκλοφορία του προϊόντος έρχεται σε μια σεζόν με αυξημένη πίεση για τον σταρ των Μπακς. Ένας τραυματισμός στη γάμπα περιόρισε τις συμμετοχές του, χωρίς όμως να ρίξει τους αριθμούς του, καθώς έχει κατά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και σχεδόν 6 ασίστ σε 30 αγώνες. Την ίδια περίοδο, υπήρξαν επίμονες αναφορές στις ΗΠΑ για σενάρια ανταλλαγής, που σταμάτησαν μετά το κλείσιμο της σχετικής προθεσμίας της λίγκας την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος λέει ότι συνεργάστηκε με στελέχη της Candy Funhouse για το όνομα, τα σχήματα και τις γεύσεις, αντλώντας ιδέες και από γλυκά που θυμάται από τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα. Σε δήλωσή του στο Forbes, ο επικεφαλής marketing της Candy Funhouse, Ντέιβ Θοντορόπουλος, αναφέρει ότι το προϊόν σχεδιάστηκε ώστε να ταιριάζει με την εικόνα του Αντετοκούνμπο και να αποτυπώνει μια πιο παιχνιδιάρικη πλευρά του.

Η Candy Funhouse είναι καναδική οικογενειακή εταιρεία διανομής και παραγωγής με έντονη online παρουσία και περισσότερα από 1.200 είδη γλυκών στο χαρτοφυλάκιό της, σύμφωνα με το Forbes. Ο Αντετοκούνμπο επένδυσε στην εταιρεία το 2023 μέσω family office που έχει δημιουργήσει μαζί με τους τρεις αδελφούς του, λέγοντας ότι αυτό το μοντέλο τον βοηθά να μπαίνει πιο οργανωμένα σε πράγματα που τον ενδιαφέρουν, χωρίς να χάνει την εστίαση στη δουλειά του στο παρκέ.

Τα Giannis FR34K Gummies θα διατίθενται online από σήμερα μέσα από το νέο brand Candy Fun Street της Candy Funhouse. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμα και μέσω της υπηρεσίας GoPuff σε επιλεγμένες πόλεις.

Με πληροφορίες από Forbes