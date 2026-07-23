Φωτιές στην Γαλλία: 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται νοτιοδυτικά

Περίπου 12.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, ενώ οι αρχές προχωρούν στην προληπτική απομάκρυνση ακόμη 8.800 κατοίκων και επισκεπτών, καθώς οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται στην περιοχή Ζιρόντ.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, περίπου 3.400 εκτάρια γης (8.400 στρέμματα) έχουν ήδη καταστραφεί γύρω από τον Κόλπο του Αρκασόν (Bay of Arcachon), όπου περίπου 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Πολλοί από όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν επισκέπτες που διέμεναν σε τοπικά κάμπινγκ στη χερσόνησο Λεζ-Καπ-Φερέ (Lège-Cap-Ferret), ενώ και οι τελευταίες εκκενώσεις αφορούσαν επίσης κάμπινγκ, για προληπτικούς λόγους.

Φωτιές στη Γαλλία: 10.000 επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τα κάμπινγκ

Δασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες και στην Ισπανία και την Ιταλία. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από περιοχές κοντά στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, ενώ ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Σικελία, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης.

Η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκά (Sophie Brocas), δήλωσε ότι μεταξύ όσων απομακρύνθηκαν από τα κάμπινγκ κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν 10.000 επισκέπτες, ενώ οι νέες εκκενώσεις πραγματοποιούνται «ήρεμα» στο χωριό Κλαουέ (Claouey), στις ακτές του Κόλπου του Αρκασόν.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ ορισμένοι χώροι και δρόμοι σε δασικές περιοχές υψηλού κινδύνου έχουν κλείσει.

«Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ζιρόντ, Μαρκ Βερμελέν (Marc Vermeulen), προειδοποιώντας ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι άνεμοι ενισχύονται.

«Η κορύφωση αναμένεται στις 20:00. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά μεταβαλλόμενους ανέμους, επομένως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πυρκαγιά της οποίας η εξέλιξη θα είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Γι' αυτό δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε», τόνισε.

Reports of continues wildfire spreading across Europe, part of France, Spain and Italy, forcing thousands of people away from their homes amid soaring temperature.#foxnews #bbc #goodluckebelejonathan #cnn #potus pic.twitter.com/IT6bd4fOFQ — IZON-TUBOR MEDIA AND TV NEWS (@IzontuboTv0001) July 23, 2026

Γαλλία: Πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στο αεροδρόμιο του Μπορντό

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο τοπικοί πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να κατασβέσουν άλλη πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Η 19χρονη Γιασμίνα ντε Φρέιτας (Yassmina de Freitas), η οποία ζει στην παραθαλάσσια πόλη Λε Πορζ (Le Porge), δήλωσε ότι αντιλήφθηκε καπνό και έντονη μυρωδιά καμένου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως περιέγραψε, μέχρι το απόγευμα «στάχτη και μισοκαμένοι φλοιοί δέντρων» έπεφταν από τον ουρανό, ο οποίος είχε γίνει «πολύ σκοτεινός», ενώ ο καπνός γινόταν «όλο και πιο πυκνός».

Περίπου στις 20:00 τοπική ώρα, η οικογένειά της απομακρύνθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου και μεταφέρθηκε σε γυμναστήριο γειτονικής πόλης. Αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω δύο από τις γάτες τους και τέσσερις κότες, καθώς δεν κατάφεραν να τις εντοπίσουν μέσα στην αναστάτωση της εκκένωσης.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν κατάφερε να κοιμηθεί καθόλου, ξυπνώντας κάθε ώρα για να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς. «Έβλεπα συνεχώς τον αριθμό των καμένων εκταρίων να αυξάνεται», είπε.

Η παρουσιάστρια του BBC South, Τζο Κεντ (Jo Kent), η οποία κάνει διακοπές με την οικογένειά της στη Γαλλία και διαμένει στο κάμπινγκ Les Pastourelles στο Κλαουέ, δίπλα στο Λεζ, δήλωσε ότι πολλοί κατασκηνωτές, ιδιαίτερα ανήσυχοι για την κατάσταση, είχαν ήδη αποχωρήσει.

Πρόσθεσε ότι ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί προς το νότιο τμήμα της χερσονήσου, ο οποίος συνήθως είναι γεμάτος από ακινητοποιημένα οχήματα, ήταν άδειος, ενώ και το σούπερ μάρκετ επικρατούσε μια «ανησυχητική ησυχία».

Αρκετές περιοχές της Γαλλίας έχουν πληγεί σοβαρά από τις δασικές πυρκαγιές

Στην περιοχή Βαρ (Var), στη νοτιοανατολική Γαλλία, οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να εκτιμήσουν τυχόν ζημιές στις περιουσίες τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποίησαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς λόγω της ενίσχυσης των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αρκετές περιοχές της Γαλλίας έχουν πληγεί σοβαρά από δασικές πυρκαγιές, καθώς η Ευρώπη βιώνει αυτό το καλοκαίρι μια σειρά από ασυνήθιστους και παρατεταμένους καύσωνες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινιέζ (Laurent Nuñez), απέδωσε φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, εκφράζοντας την «απεριόριστη ευγνωμοσύνη» και την «αμέριστη στήριξή» του στις οικογένειές τους.

Στην Ιταλία, οι αρχές απέτισαν επίσης φόρο τιμής σε πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε να κατασβέσει πυρκαγιά στο Σαν Κατάλντο (San Cataldo). Παράλληλα, ο πρόεδρος της περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι (Renato Schifani), ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση σε ακόμη έναν πυροσβέστη που συμμετείχε στην ίδια επιχείρηση.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι (Matteo Piantedosi), απέδωσε φόρο τιμής στον εκλιπόντα πυροσβέστη Αλεσάντρο Μάρκι (Alessandro Marchi), δηλώνοντας ότι έχασε τη ζωή του «υπηρετώντας την κοινωνία».

Σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, Σάλβο Κοτσίνα (Salvo Cocina), ανέφερε ότι στο νησί εκδηλώθηκαν περισσότερες από 350 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 10 ήταν μεγάλης έκτασης και οδήγησαν σε προληπτικές εκκενώσεις.

Όπως είπε, οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα, προσθέτοντας ότι η πυρόσβεση έχει πλέον εξελιχθεί και σε ζήτημα κοινωνικής τάξης και δημόσιας ασφάλειας.

🔥 More than 12,000 people evacuated as wildfires continue to spread in Gironde, near Arcachon Bay, one of France's most popular tourist destinations



🚒 Latest fires come days after two firefighters were killed while battling a blaze in southwestern France, with prosecutors… pic.twitter.com/CzumOmRAnL — Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2026

Θερμοκρασίες-ρεκόρ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες

Στο μεταξύ, στην Ισπανία, οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο χωριό Αλμορόξ (Almorox), κοντά στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές δεν έχουν ακόμη τεθεί υπό έλεγχο και ότι έχουν καεί περίπου 890 εκτάρια (2.200 στρέμματα), αν και οι συνεχείς επιχειρήσεις απέτρεψαν την περαιτέρω επέκταση του μετώπου.

Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 42 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκαν σε περιοχές της Ισπανίας, ενώ η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της χώρας για το τρέχον έτος εκδηλώθηκε αυτή την εβδομάδα στην επαρχία Γουαδαλαχάρα, βόρεια της Μαδρίτης.

Περισσότερα από 35.000 εκτάρια έχουν καεί, αφήνοντας πίσω εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι κάτοικοι μπορούν πλέον να επιστρέψουν στις εστίες τους. Τους τελευταίους μήνες, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταγράψει θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο από την Υπηρεσία για την Κλιματική Αλλαγή Copernicus διαπίστωσε ότι τουλάχιστον το 95% της Ευρώπης κατέγραψε θερμοκρασίες πάνω από τον ετήσιο μέσο όρο το 2025, χαρακτηρίζοντας την Ευρώπη ως την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τόσο οι εκτάσεις που κάηκαν από δασικές πυρκαγιές όσο και οι εκπομπές που σχετίζονται με αυτές έφτασαν πέρυσι σε επίπεδα-ρεκόρ.

Με πληροφορίες από BBC