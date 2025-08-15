Φωτιές στην Ευρώπη: Θύματα στην Ισπανία - Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο από τις θερμοκρασίες-ρεκόρ

Εν μέσω θερμοκρασιών - ρεκόρ μαίνονται μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, ενώ η Ισπανία μετρά τουλάχιστον τρία θύματα.

Οι φονικές πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη την Ισπανία έχουν στοιχίσει τη ζωή και σε τρίτο άτομο, την ώρα που η παρατεταμένη ζέστη πλήττει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, αναγκάζοντας κυβερνήσεις να ζητήσουν υποστήριξη από γειτονικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αποστολή αεροσκαφών για ρίψεις νερού στην Ισπανία, ενώ πυροσβεστική βοήθεια παρέχεται και σε χώρες των Βαλκανίων.

Σε Καστίλλη και Λεόν στην Ισπανία, ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Πέμπτη, δύο ημέρες μετά τον θάνατο συναδέλφου του στην ίδια περιοχή. Τη Δευτέρα, ένας άνδρας σκοτώθηκε στα περίχωρα της Μαδρίτης προσπαθώντας να σώσει άλογα από φλεγόμενο στάβλο.

«Ο θάνατος μας χτυπά ξανά με την απώλεια ενός δεύτερου εθελοντή», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στους «ήρωες» που προστατεύουν ζωές και περιουσίες, και προειδοποιώντας ότι «η απειλή παραμένει ακραία».

Μαζική κινητοποίηση για τις φωτιές στην Ευρώπη

Η Ισπανία έχει αναπτύξει 1.000 στρατιωτικούς και 50 εναέρια μέσα για την κατάσβεση, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ - η πέμπτη χώρα που το πράττει μέσα σε μία εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα από τη Γαλλία αναμένονται στη χώρα.

Η Ελλάδα θα παραλάβει δύο σουηδικά ελικόπτερα που σταθμεύουν στη Βουλγαρία, ενώ η Βουλγαρία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο - όπου ένας στρατιώτης σκοτώθηκε καταπολεμώντας φωτιά κοντά στην πρωτεύουσα - έχουν λάβει βοήθεια από πυροσβέστες άλλων χωρών της ΕΕ.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης έχει ενεργοποιηθεί ήδη 16 φορές φέτος, αριθμός που ισοδυναμεί με το σύνολο των ενεργοποιήσεων για ολόκληρη την περσινή αντιπυρική περίοδο.

Ανησυχητικά στοιχεία και ακραίες συνθήκες για τις φωτιές στην Ευρώπη

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πάνω από 500.000 εκτάρια (πέντε εκατομμύρια στρέμματα) έχουν καεί στην Ευρώπη από την αρχή του έτους - αύξηση 134% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών. Στη Γαλλία, η περασμένη εβδομάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949.

Η ισπανική εφημερίδα El País μετέδωσε ότι οι δύο εθελοντές πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στην Καστίλλη και Λεόν παγιδεύτηκαν από τις φλόγες, ενώ χρησιμοποιούσαν θαμνοκοπτικά για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της φωτιάς. Ο ένας υπέκυψε λίγες ώρες μετά, ενώ ο δεύτερος, με εγκαύματα στο 85% του σώματός του, πέθανε την επομένη. Ακόμη έξι άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Η παρατεταμένη ζέστη που σπάει θερμοκρασιακά ρεκόρ σε όλη την ήπειρο, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τη ρύπανση από ορυκτά καύσιμα, έχει δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών.

«Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη σοβαρότητα των πυρκαγιών», δήλωσε ο Eduardo Rojas Briales, ερευνητής δασολογίας στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν αρκεί από μόνη της και κάλεσε σε πρόσθετα μέτρα, όπως η διαχείριση της καύσιμης ύλης και η εφαρμογή ελεγχόμενων καύσεων.

Μια νέα έκθεση της XDI, ομάδας ανάλυσης κλιματικού κινδύνου, κατέληξε ότι η κλιματική κρίση έχει διπλασιάσει από το 1990 τον κίνδυνο ζημιών σε υποδομές από δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία – με την πρόβλεψη ότι η απειλή θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

«Όλοι αναρωτιόμαστε πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει», δήλωσε ο Karl Mallon, επικεφαλής επιστήμης της XDI. «Σύμφωνα με την τελευταία μας ανάλυση, πολύ».

Με πληροφορίες από Guardian