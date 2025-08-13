Φωτιές στην Ευρώπη: Μάχη με τις φλόγες σε Ισπανία, Πορτογαλία και Αλβανία - «Καιγόμαστε ζωντανοί»

Πυροσβέστες σε Ισπανία, Πορτογαλία και τα Βαλκάνια έδιναν μάχη την Τρίτη με φωτιές, ενώ ακόμη ένα κύμα καύσωνα ανέβαζε τις θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη δίνει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, στη Μεσόγειο πιο ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να σχηματίζουν «στρόβιλους».

«Καιγόμαστε ζωντανοί, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε δήμαρχος στην Πορτογαλία, καθώς τρεις φωτιές βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας Μαδρίτης, μεγάλη φωτιά σκότωσε έναν άνδρα που εργαζόταν σε ιππικό κέντρο και έφτασε σε κάποια σπίτια και αγροκτήματα, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Ένας άνδρας έχασε επίσης τη ζωή του σε πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ ένας 61χρονος Ούγγρος εποχικός εργάτης εκτιμάται ότι πέθανε από τη ζέστη, ενώ μάζευε φρούτα στην περιοχή Λέιδα, στην ανατολική Καταλονία της Ισπανίας.

Στην Ταρίφα, στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου, λουόμενοι κατέγραψαν βίντεο με φλόγες και μαύρο καπνό στους λόφους πάνω από λευκές βίλες. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από εκεί καθώς η φωτιά - που πιστεύεται ότι ξεκίνησε σε δάση με ευκάλυπτους και πεύκα - εξαπλώθηκε, σύμφωνα με τις αρχές. Ελικόπτερα έριχναν θαλασσινό νερό για την κατάσβεση.

Αρχές σε Αλβανία, Μαυροβούνιο, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44°C σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, με ελάχιστες βροχοπτώσεις και ανέμους που αναμένεται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στρατιωτική βοήθεια στην Ισπανία

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έχει θέσει τις εθνικές υπηρεσίες σε επιφυλακή, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων ήδη υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια μεταξύ της βορειοδυτικής Γαλικίας και της Μαδρίτης διακόπηκαν λόγω πυρκαγιάς.

Στη μεγαλύτερη αυτόνομη περιφέρεια της Ισπανίας, την Καστίλη και Λεόν, πάνω από 1.200 πυροσβέστες αντιμετώπιζαν 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στη βόρεια Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες, με τη βοήθεια 16 εναέριων μέσων, αντιμετώπιζαν τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Βίλα Ρεάλ, καίει για 10 ημέρες.

«Είναι 10 μέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», δήλωσε τοπικός δήμαρχος στο κανάλι RTP, ζητώντας περισσότερη κυβερνητική βοήθεια.

Στην Αλβανία, εκτάσεις δασών και γεωργικής γης έχουν καεί την τελευταία εβδομάδα, και 30 ξεχωριστές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα και 80 στρατιώτες βοηθούσαν στην πυρόσβεση. Επίσης, ανέφερε τον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι ξεκίνησε φωτιά στην αυλή του, η οποία εξαπλώθηκε σε ευρύτερη περιοχή.

Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με τη συνδρομή ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, έθεσαν υπό έλεγχο πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα την Τρίτη, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό.

Περισσότερη βοήθεια αναμενόταν από την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ιταλία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Με πληροφορίες από Reuters