Φωτιές στη Γαλλία: Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το σπίτι τους

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν την κατοικία τους στη Γαλλία, εξαιτίας των συνεχιζόμενων καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ευρώπη.

Το ζευγάρι και τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους, ο Αλεξάντερ και η Έλα, ζουν στην πόλη Μπρινιόλ, στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Η κατοικία τους βρίσκεται σε μία από τις περιοχές όπου οι πυρκαγιές εξαπλώνονται με ταχύτητα.

Η απόφασή τους να εκκενώσουν το σπίτι τους έγινε γνωστή μέσα από επιστολή προς τον δήμαρχο της Μπρινιόλ, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή τη φρικτή δοκιμασία», αναφέρεται στην αρχή της επιστολής.

«Καθώς εγκαταλείπουμε τη Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα: πρώτον, ελπίζουμε ότι εσύ και οι άνθρωποι της πόλης μας είστε ασφαλείς και, δεύτερον, ότι η Αμάλ κι εγώ δεσμευόμαστε πως, ό,τι κι αν συμβεί στο χωριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην αποκατάστασή της. Αγαπάμε τη Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί», συνεχίζει η επιστολή.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν πλέον έκταση τετραπλάσια από εκείνη του Παρισιού.

Περίπου 224.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή Ζιρόντ της Γαλλίας, ενώ άλλοι 3.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, σύμφωνα με το CNN.

Ο 64χρονος Τζορτζ και η 48χρονη Αμάλ Κλούνεϊ κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire τον Οκτώβριο του 2025, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί αποφάσισαν να έχουν ως κύρια κατοικία τους ένα αγρόκτημα στη Γαλλία. Ο Κλούνεϊ διαθέτει επίσης ένα κτήμα στην Αγγλία, μια βίλα στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας και ακόμη ένα ακίνητο κοντά στην οικογένειά του στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

«Μεγάλωσα σε μεγάλο βαθμό σε μια φάρμα και, όταν ήμουν παιδί, δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η ζωή», είπε. «Τώρα όμως, για τα παιδιά μας, είναι διαφορετικά. Δεν είναι συνέχεια στα iPad τους. Τρώνε μαζί με τους μεγάλους και μαζεύουν μόνοι τους τα πιάτα τους. Έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή».

Παραδέχτηκε επίσης ότι ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στο Λος Άντζελες, μέσα στην κουλτούρα του Χόλιγουντ.

«Ένιωθα πως δεν θα είχαν ποτέ μια πραγματικά δίκαιη ευκαιρία στη ζωή. Στη Γαλλία δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διασημότητα. Δεν θέλω να κυκλοφορούν φοβούμενα τους παπαράτσι ή να συγκρίνονται με τα παιδιά άλλων διάσημων ανθρώπων», ανέφερε.

Με πληροφορίες από People