Φωτιές στη Γαλλία: Πάνω από 110.000 τα καμένα στρέμματα - Εντολή εκκένωσης για ολόκληρη χερσόνησο

Με μεγάλη ταχύτητα συνεχίζουν να εξαπλώνονται οι φωτιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις τελευταίες εκτιμήσεις τω πυροσβεστικών αρχών να κάνουν λόγο για 110.000 καμένα στρέμματα.

Οι φωτιές, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ανάγκασαν τις αρχές να διατάξουν την εκκένωση ολόκληρης της χερσονήσου του Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας στις ακτές του Ατλαντικού.

Την ίδια ώρα, οι φλόγες έχουν ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 110.000 στρέμματα δασικής έκτασης μόνο στα δύο μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια και τα καταλύματά τους.

Φωτιές στη Γαλλία: Το πιο κρίσιμο μέτωπο

Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στον νομό Ζιρόντ, βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν, όπου η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη έχει κάψει περισσότερα από 87.000 στρέμματα και εξακολουθεί να απειλεί τον δήμο Λεζ-Καπ Φερέ.

Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής η νομαρχία ανακοίνωσε τη σταδιακή εκκένωση ολόκληρης της χερσονήσου, από το χωριό Κλαουέ μέχρι την άκρη του ακρωτηρίου, τόσο οδικώς όσο και διά θαλάσσης.

Μέχρι τις πρωινές ώρες περισσότεροι από 400 άνθρωποι είχαν ήδη απομακρυνθεί με πλοιάρια προς το Αρκασόν, ενώ οι θαλάσσιες συγκοινωνίες ενισχύθηκαν για να διευκολυνθεί η επιχείρηση. Παρά την έκταση της πυρκαγιάς, οι αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα.

Φωτιές στη Γαλλία: Από αμέλεια ένα από τα πύρινα μέτωπα

Το πύρινο μέτωπο στη Ζιρόντ θεωρείται πιθανότατα πως προκλήθηκε από αμέλεια, αναφέρει η Le Monde. Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, εκατοντάδες επίγεια μέσα και εναέρια μέσα επιχειρούν αδιάκοπα, δίνοντας μάχη για να προστατεύσουν κατοικίες και υποδομές.

Οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει αρκετά σπίτια, ενώ η άμυνα των πυροσβεστών εξελίσσεται, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι τοπικές αρχές, «σπίτι με σπίτι και οικοδομικό τετράγωνο με οικοδομικό τετράγωνο».

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στον γειτονικό νομό Λαντ, κοντά στην πόλη Μπισκαρός. Η φωτιά ξέσπασε όταν ένα μικρό φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες σε επαρχιακό δρόμο που διασχίζει το δάσος και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα στα πευκοδάση της περιοχής.

Οι επιβάτες του οχήματος πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως, χωρίς να τραυματιστούν, όμως η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 2.500 εκτάρια και οδήγησε στην εκκένωση περισσότερων από 23.000 κατοίκων και παραθεριστών. Περίπου 600 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν σε ένα μέτωπο που οι υπεύθυνοι της Πυροσβεστικής χαρακτήρισαν «αποκαλυπτικό», με συνεχείς αναζωπυρώσεις και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων.

Η Γαλλία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τη Γαλλία να ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας διεθνή βοήθεια.

Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στη χώρα αναμένονται δύο καναντέρ από την Κροατία, δύο αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς και δύο βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να πλήττουν και άλλες περιοχές της Γαλλίας. Στον νομό Βαρ, στη νοτιοανατολική χώρα, έχουν καεί περίπου 2.700 εκτάρια, ενώ περισσότεροι από 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά. Στην Κορσική, δύο διαφορετικά μέτωπα έχουν καταστρέψει συνολικά σχεδόν 900 εκτάρια δασικής έκτασης, με περισσότερους από 200 πυροσβέστες και εναέρια μέσα να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές.

Οι πυρκαγιές δεν περιορίζονται στη Γαλλία. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, προκειμένου να επιταχυνθεί η κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων απέναντι στις ανεξέλεγκτες εστίες. Περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ μόνο στην επαρχία Γουαδαλαχάρα οι φλόγες έχουν αποτεφρώσει περίπου 32.000 εκτάρια μέσα σε μία εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Le Monde