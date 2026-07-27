Φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 325.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Συνεχίζουν να καίνε οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, με πάνω από 325.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες.

Τα σοβαρότερα μέτωπα μαίνονται στη Ζιρόντ, γύρω από το Μπορντό, καθώς και στην κεντρική Ισπανία, κοντά στη Μαδρίτη.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από την Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα, Δευτέρα, έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές της Βαλένθια, όπου νέα πυρκαγιά ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν.

Μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία

Η τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία προκάλεσε ένα πρωτοφανές νέφος που προκαλεί δικούς του ανέμους και συνοδεύεται από κεραυνούς, οι οποίοι μπορούν να πυροδοτήσουν νέα μέτωπα.

«Είναι μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποια στιγμή θα βρούμε ένα αδύναμο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, Ερίκ Μπροκάρντι.

Φωτ.: ΕΡΑ

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μόνο από την περιοχή της Ζιρόντ, ενώ 45 χώροι κατασκήνωσης έκλεισαν, επηρεάζοντας τις διακοπές περίπου 40.000 ανθρώπων. Οι τοπικές Αρχές κάλεσαν τους τουρίστες να αναζητήσουν άλλους προορισμούς.

Από την περασμένη Τετάρτη έχουν καεί 42.000 εκτάρια στη Ζιρόντ, έκταση περίπου επτά φορές μεγαλύτερη από το Μανχάταν, ενώ τουλάχιστον 240 σπίτια έχουν καταστραφεί. Ο κύριος αυτοκινητόδρομος νότια του Μπορντό και σιδηροδρομικές συνδέσεις έχουν διακοπεί.

Φωτ.: ΕΡΑ

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν τραυματιστεί 84 πυροσβέστες, δέκα από τους οποίους χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το πεδίο.

🇪🇸 🇫🇷 France fought an "unpredictable" wildfire close to Bordeaux on Sunday while Spain warned of "difficult hours" in its own fiery battle, with evacuations from danger zones in both countries mounting to well over 300,000 people.

➡️ https://t.co/yoJsHaWrZu pic.twitter.com/F39vsOippl — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2026

Παρά τη μικρή σταθεροποίηση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δυσμενής. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκκένωσης της ευρύτερης αστικής περιοχής του Μπορντό, όπου ζουν περίπου 850.000 άνθρωποι.

Επεκτείνονται οι πυρκαγιές στην Ισπανία

Στην Ισπανία, περίπου 75.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές της Μαδρίτης, της Άβιλα, του Τολέδο και της Καστεγιόν.

Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, χαρακτήρισε «τέρας» την πυρκαγιά γύρω από την Άβιλα. Το μέτωπο εκτείνεται σε περίμετρο 280 χιλιομέτρων και έχει κάψει περίπου 77.000 εκτάρια.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε την Κυριακή τις πληγείσες περιοχές της Άβιλα, προειδοποίησε ότι «δύσκολες ώρες βρίσκονται μπροστά μας». Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, οι πυρκαγιές εξακολουθούν να επεκτείνονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι άνεμοι ωθούν προς το παρόν τις φλόγες νότια, μακριά από τη Μαδρίτη, προκαλώντας όμως νέες εκκενώσεις οικισμών. Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας στη Βιγιαμάντα, έκανε λόγο για «ανυπολόγιστη» καταστροφή της φυσικής κληρονομιάς της χώρας.

WATCH: Security camera footage captures a wildfire racing toward a home near Madrid.



Raging wildfires have forced more than 300,000 people to flee their homes across Spain and France as firefighters battle the fast-moving blazes. pic.twitter.com/iZX5Dujp9k — Fox News (@FoxNews) July 26, 2026

Μία μικρότερη πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια κόστισε το Σάββατο τη ζωή σε έναν άνθρωπο, τον μοναδικό νεκρό που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής στην Ισπανία. Στη Γαλλία δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τρίτη κοντά στο Μπορντό.

Με πληροφορίες από AFP, Associated Press και ΕΡΤ