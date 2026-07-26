Φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές γύρω από το Μπορντό, τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, το μέτωπο της Ζιρόντ εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας και έφτασε σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 420.000 στρέμματα.

Παρά την προσέγγιση της φωτιάς, ο δήμαρχος του Μπορντό, Τομά Καζνάβ, δήλωσε ότι δεν εξετάζεται εκκένωση ολόκληρης της πόλης. Ωστόσο, οι αρχές διέταξαν νέες απομακρύνσεις κατοίκων από δήμους της ευρύτερης περιοχής, όπου ζουν συνολικά περίπου 850.000 άνθρωποι.

Στη Ζιρόντ έχουν απομακρυνθεί περίπου 220.000 κάτοικοι και επισκέπτες. Η γαλλική κυβέρνηση εκτιμά ότι πρόκειται πιθανότατα για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα σε περίοδο ειρήνης.

Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history.



Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ — France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026

Γαλλία: Περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα της Γαλλίας

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως εξήγησε, στην αρχή της νύχτας η φωτιά έγινε τόσο ισχυρή και απρόβλεπτη ώστε δημιούργησε δικά της ρεύματα αέρα και κινήθηκε προς τα περίχωρα του Μπορντό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβεστικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το στρατιωτικό μεταγωγικό A400M, καθώς και περίπου 2.500 πυροσβέστες και 1.500 στρατιωτικοί. Συνολικά, περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα της Γαλλίας.

Ενεργές πυρκαγιές μαίνονται επίσης στη Λαντ και στο Βαρ. Στη Λαντ έχουν καεί περίπου 36.000 στρέμματα, ενώ στο Βαρ σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν νέα εξάπλωση των μετώπων.

Γαλλία: Στα όριά τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι Γάλλοι πυροσβέστες προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο, καθώς η φωτιά αλλάζει κατεύθυνση απρόβλεπτα και νέο κύμα καύσωνα αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

«Είναι μια πυρκαγιά χωρίς λογική και χωρίς σταθερή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την πορεία της», δήλωσε ο Γκιγιόμ Μιλέ, στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ζιρόντ.

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, Νταβίντ Ανοτέλ, ανέφερε ότι οι δυνάμεις πλησιάζουν στα όρια των δυνατοτήτων τους. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν οι ακραίες συνθήκες συνεχιστούν, η αντιμετώπιση των μετώπων ενδέχεται να καταστεί επιχειρησιακά αδύνατη.

Ενεργές φωτιές καταγράφονται επίσης στην Κορσική και στις Άνω Άλπεις. Ο υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή, τονίζοντας ότι, μέσα στις σημερινές καιρικές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή απροσεξία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Wildfires in Spain are completely out of control. More than 300.000 people across Spain and France have been evacuated.



Heroic firefighters are fighting day and night to prevent it from spreading further.



Thank you for your immense service. pic.twitter.com/EmH4t5JHq8 — France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026

Ισπανία: Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Οι πυρκαγιές δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας έχουν κάψει περίπου 250.000 στρέμματα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να ωθήσουν τις φλόγες νοτιότερα.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι η χώρα έχει μπροστά της δύσκολες ώρες, αν και σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε κάποια πρόοδος στον περιορισμό των μετώπων.

Παράλληλα, ζήτησε μία εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και κάλεσε την κεντρική κυβέρνηση και τις περιφερειακές αρχές να συντονίσουν τις ενέργειές τους.

Σύμφωνα με την ισπανική Πολιτική Προστασία, η κατάσταση έχει λάβει εθνικές διαστάσεις. Το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος περίπου 280 χιλιομέτρων, από την Κοινότητα της Μαδρίτης έως τις επαρχίες Άβιλα και Τολέδο.

Ο βασιλιάς Φελίπε εξέφρασε τη θλίψη του για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους, αλλά και για την καταστροφή μεγάλων εκτάσεων φυσικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ