Φωτιές: Πάνω από 20 μέτωπα στην Ισπανία - Απειλούνται μνημεία στην Τουρκία

Η Ισπανία στέλνει ακόμη 500 στρατιώτες για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στις φωτιές που κατακαίνε δασικές εκτάσεις αποξηραμένες από τον παρατεταμένο καύσωνα, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Η απόφαση ελήφθη καθώς οι αρχές δυσκολεύονται να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα –ιδίως στη βορειοδυτική Γαλικία– ενώ αναμένουν την άφιξη ενισχύσεων από άλλα ευρωπαϊκά κράτη με πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, Αλφόνσο Ρουέδα, στην περιοχή της Ουρένσε οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν 12 μεγάλες πυρκαγιές. «Σπίτια εξακολουθούν να απειλούνται, γι’ αυτό και εφαρμόζονται lockdowns και εκκενώσεις», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Σάντσεθ. Η Γαλικία μάχεται με τις φλόγες εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET είχε προειδοποιήσει ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 45 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με το Σάββατο να καταγράφεται μέγιστη θερμοκρασία 44,7°C στην Κόρδοβα. «Αυτή την Κυριακή, με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι ακραίος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας», ανέφερε η AEMET μέσω Χ.

Μέχρι στιγμής, οι φετινές πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν καταστρέψει 158.000 εκτάρια (390.000 στρέμματα), έκταση σχεδόν ίση με το μητροπολιτικό Λονδίνο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων και της ξηρασίας στην Ευρώπη, καθιστώντας την πιο ευάλωτη σε δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus της ΕΕ, η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980.

Ισπανία: Αναμένονται κι άλλες ευρωπαϊκές ενισχύσεις για τις φωτιές

Η Ισπανία περιμένει την άφιξη δύο ολλανδικών πυροσβεστικών αεροσκαφών που θα ενταχθούν σε εκείνα από τη Γαλλία και την Ιταλία, τα οποία ήδη συνδράμουν τις ισπανικές αρχές στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας. Επιπλέον, πυροσβέστες από άλλες χώρες πρόκειται να φτάσουν στη Γαλικία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Βιρτζίνια Μπαρκονές.

Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe ανακοίνωσε την αναστολή των δρομολογίων υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Γαλικίας για την Κυριακή λόγω των πυρκαγιών. Οι τοπικές αρχές προέτρεψαν τους πολίτες να φορούν μάσκες και να περιορίσουν τον χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους για να αποφύγουν την εισπνοή καπνού και στάχτης.

Φωτιές στην Πορτογαλία: Μικρή ανάπαυλα μετά τον συναγερμό

Η Πορτογαλία αναμένεται να περάσει σε ηπιότερο καιρό τις επόμενες ημέρες, έπειτα από ένα κύμα καταστροφικών πυρκαγιών. Η εθνική κατάσταση συναγερμού, που είχε τεθεί σε ισχύ στις 2 Αυγούστου, ολοκληρώθηκε την Κυριακή, ενώ δύο σουηδικά πυροσβεστικά αεροσκάφη πρόκειται να φτάσουν τη Δευτέρα.

Ωστόσο, οι πόροι της χώρας παραμένουν υπό τεράστια πίεση: την Κυριακή επιχειρούσαν πάνω από 4.000 πυροσβέστες, 1.300 οχήματα και 17 εναέρια μέσα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Οι φετινές πυρκαγιές έχουν κατακάψει περίπου 139.000 εκτάρια, αριθμός 17 φορές υψηλότερος από εκείνον του 2024, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Προστασίας της Φύσης και των Δασών.

Τουρκία: Οι φωτιές απειλούν μνημεία της Καλλίπολης

Στην Τουρκία, όπου οι πρόσφατες πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 19 ανθρώπους, εκκενώθηκαν την Κυριακή τμήματα της ιστορικής περιοχής της Καλλίπολης, καθώς φωτιές απείλησαν κατοικίες στη βορειοδυτική χώρα.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσανάκκαλε, Ομέρ Τοραμάν, ανακοίνωσε ότι έξι χωριά εκκενώθηκαν προληπτικά. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 1.300 πυροσβέστες και 30 αεροσκάφη.

Μια πυρκαγιά στη χερσόνησο βόρεια των Δαρδανελίων οδήγησε στο κλείσιμο των εγκαταστάσεων επισκεπτών στην Καλλίπολη, περιοχή με νεκροταφεία, μνημεία και απομεινάρια από τις μάχες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1915.

Από τα τέλη Ιουνίου, η Τουρκία έχει πληγεί από εκατοντάδες πυρκαγιές, τροφοδοτούμενες από πρωτοφανείς θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρούς ανέμους.

