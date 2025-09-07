Φωτιά στο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο: Ο μεγαλύτερος ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός από την αρχή του πολέμου

Η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο σφοδρή αεροπορική επίθεση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, βάζοντας φωτιά στο κεντρικό κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο και προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους κι ένα βρέφος, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι από drones και πυραύλους προκλήθηκαν δεκάδες πυρκαγιές σε όλη την πρωτεύουσα. Στήλη καπνού κάλυψε τη στέγη του κτιρίου του υπουργικού συμβουλίου, με τις αρχές να διερευνούν αν πρόκειται για άμεσο πλήγμα ή για συντρίμμια που έπεσαν από καταρριφθέντα drones.

«Για πρώτη φορά, κυβερνητικό κτίριο επλήγη από εχθρική επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της στέγης και των ανώτερων ορόφων», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, προσθέτοντας: «Θα αποκαταστήσουμε τα κτίρια, αλλά οι χαμένες ζωές δεν επιστρέφουν».

Μαζική επίθεση με drones

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο για 805 drones και δολώματα που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας. Από αυτά, καταρρίφθηκαν 747 drones και τέσσερις πύραυλοι. Συνολικά σημειώθηκαν εννέα επιτυχημένα χτυπήματα πυραύλων και 56 επιθέσεις drones σε 37 τοποθεσίες.

Ο εκπρόσωπος της αεροπορίας, Γιούρι Ιχνάτ, χαρακτήρισε την επίθεση τη μεγαλύτερη από την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν ένα βρέφος και μία νεαρή γυναίκα, ενώ μια έγκυος γυναίκα βρίσκεται μεταξύ των πέντε τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε καταφύγιο στο προάστιο Νταρνίτσκι.

Στην περιοχή Σβιατοσίνσκι, αρκετοί όροφοι πολυκατοικίας εννέα ορόφων κατέρρευσαν μερικώς, ενώ πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιές σε πολυκατοικία 16 ορόφων και σε δύο ακόμη κτίρια.

Επιθέσεις σε πολλές πόλεις

Πέρα από την πρωτεύουσα, εκρήξεις συγκλόνισαν την κεντρική πόλη Κρεμεντσούκ, όπου σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, καθώς και την Κριβίι Ριχ, στόχος χτυπημάτων σε υποδομές μεταφορών και πόλης.

Στην Οδησσό, ζημιές υπέστησαν κτίρια πολιτικών υποδομών και κατοικίες, με φωτιές να ξεσπούν σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέγκ Κίπερ.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «χτυπά συνειδητά και εσκεμμένα πολιτικούς στόχους».

Η Μόσχα δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο. Επισήμως, και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχεύουν αμάχους, ωστόσο χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου.

Στο μεταξύ, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα δικά της αλλά και συμμαχικά αεροσκάφη για λόγους αεροπορικής ασφάλειας, καθώς η δυτική Ουκρανία βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο μαζικών επιθέσεων.

