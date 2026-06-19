Φωτιά στο Crans-Montana: Νέα στοιχεία από τις νεκροψίες των θυμάτων αμφισβητεί τη γραμμή των Μορέτι

Εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για τη φονική φωτιά στο συγκρότημα Constellation στο Crans-Montana της Ελβετίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, τα πρώτα πορίσματα νεκροψιών, που πραγματοποιήθηκαν σε θύματα της τραγωδίας φαίνεται να δημιουργούν νέα δεδομένα στην υπόθεση και να αμφισβητούν ορισμένους από τους ισχυρισμούς που προέβαλε το ζεύγος Μορέτι κατά την πρόσφατη εμφάνισή του ενώπιον της δικαιοσύνης του καντονιού του Βαλέ.

Σχεδόν έξι μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά, συγγενείς των θυμάτων εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου των αγαπημένων τους προσώπων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση στην Ελβετία, καθώς από τους 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο κτίριο, μόνο δύο σοροί υποβλήθηκαν σε πλήρη ιατροδικαστική εξέταση κατόπιν εντολής της εισαγγελίας του Βαλέ.

Les premiers rapports d’autopsie de victimes de l'incendie de Crans-Montana, dont un évoque une intoxication aiguë provoquée par la fumée, bousculent la défense des Moretti



➡️ https://t.co/eAtD0PmndN pic.twitter.com/alZPgVdBNz — Le Parisien (@le_Parisien) June 19, 2026

Φωτιά στο Crans-Montana: Εξετάζονται πιο βαριές κατηγορίες για τους Μορέτι

Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από τις πρώτες εβδομάδες μετά την τραγωδία. Ορισμένες οικογένειες ζητούσαν επίμονα τη διενέργεια νεκροψιών προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου των θυμάτων.

Μία από αυτές ήταν η οικογένεια ενός Ελβετού εφήβου, που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Crans-Montana. Η μητέρα του είχε περιγράψει το σοκ που βίωσε όταν, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη κηδεία του παιδιού της, οι ιατροδικαστικές αρχές αποφάσισαν να παραλάβουν τη σορό για περαιτέρω εξετάσεις.

Παράλληλα, εκπρόσωποι οικογενειών θυμάτων ζητούν πλέον από τις δικαστικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο βαρύτερων κατηγοριών σε βάρος της Τζέσικα και του Ζακ Μορέτι.

Συγκεκριμένα, επιδιώκουν η υπόθεση να μην αντιμετωπιστεί ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά ως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εκτιμώντας ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν τους κινδύνους αλλά δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα.

Τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας για μία από τις πιο πολύνεκρες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελβετία.

Incendie mortel de Crans-Montana : le couple Moretti prêt à rouvrir ses restaurants ? "Cela susciterait une profonde incompréhension parmi de nombreuses victimes" https://t.co/eYCV6n278R — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) June 19, 2026

Φωτιά στο Crans-Montana: Το χρονικό

Η φωτιά ξέσπασε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 2026 στο συγκρότημα κατοικιών Constellation στο ελβετικό θέρετρο του Crans-Montana, μετατρέποντας ένα εορταστικό βράδυ σε μία τραγωδία για τη χώρα. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα στο κτίριο, παγιδεύοντας δεκάδες επισκέπτες.

Από τη φωτιά, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν. Η υπόθεση, από τις πρώτες ημέρες, βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες ασφαλείας του κτιρίου και τις ευθύνες όσων είχαν τη διαχείρισή του.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, συγγενείς θυμάτων άρχισαν να εκφράζουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε η φωτιά στο μπαρ στο Crans-Montana, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν νεκροψίες.

Παράλληλα, το ζευγάρι Τζέσικα και Ζακ Μορέτι, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας, κατηγορείται μέχρι στιγμής για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ωστόσο, ορισμένες οικογένειες θυμάτων ζητούν πλέον την αναβάθμιση των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν τους κινδύνους και δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την καταστροφή.

Με πληροφορίες από Le Parisien

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