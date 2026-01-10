Φωτιά στο Crans-Montana: Η θλίψη μετατρέπεται σε οργή και οι Ελβετοί αμφισβητούν ανοιχτά την κυβέρνηση

Μετά την καταστροφική φωτιά σε μπαρ στο Crans-Montana την Πρωτοχρονιά, οι Ελβετοί είναι γεμάτοι θλίψη και οργή, αμφισβητώντας ανοιχτά την επάρκεια του πολιτικού τους συστήματος.

Η Ελβετία, γνωστή για την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της, λειτουργεί με ένα αποκεντρωμένο σύστημα, όπου τα χωριά και οι πόλεις διοικούνται από τοπικούς αξιωματούχους, εκλεγμένους από την κοινότητα.

Οι πολίτες θεωρούν ότι αυτό διασφαλίζει διαφάνεια και υπευθυνότητα, ωστόσο η τραγωδία στο Crans-Montana αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες: οι υπεύθυνοι για άδειες ή ελέγχους πυρασφάλειας συχνά είναι φίλοι, γείτονες ή συγγενείς των ιδιοκτητών.

Το μπαρ «Le Constellation», όπου έχασαν τη ζωή τους 40 νέοι και τραυματίστηκαν σοβαρά 116 ακόμη, δεν είχε ελεγχθεί από το 2019. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Crans-Montana, Nicolas Feraud, μόνο 40 από τα 128 μπαρ και εστιατόρια της περιοχής είχαν ελεγχθεί το 2025. Οι αιτίες, όπως δήλωσε, οφείλονται σε έλλειψη προσωπικού και πόρων, προκαλώντας οργή σε μια κοινότητα που γνωρίζει ότι Crans-Montana και Zermatt είναι από τα πλουσιότερα χειμερινά θέρετρα της χώρας. Η τραγωδία αποκάλυψε τα όρια του αποκεντρωμένου πολιτικού συστήματος της Ελβετίας.

Οι δήμαρχοι έχουν πολλές αρμοδιότητες, συχνά μερικής απασχόλησης, και καλούνται να διαχειριστούν σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, φορολογικά θέματα και ελέγχους πυρασφάλειας ταυτόχρονα. Η κοινή γνώμη ζητά τώρα άμεσες και σαφείς απαντήσεις.

Οι οικογένειες των θυμάτων απαιτούν πλήρη διαφάνεια, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Οι πολίτες διερωτώνται πώς απέτυχε ένα σύστημα που θεωρούνταν σχεδόν άψογο και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να μην ξανασυμβεί παρόμοια τραγωδία.

Παρά την άμεση και επαγγελματική ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η εμπιστοσύνη των πολιτών κλονίστηκε σοβαρά, ενώ οι Ελβετοί απαιτούν ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Ο πρόεδρος του καντονιού Valais, Matthias Reynard, υποσχέθηκε αυστηρή και ανεξάρτητη έρευνα, ενώ ο πρόεδρος της Ελβετίας, Guy Parmelin, δήλωσε ότι περιμένει «δικαιοσύνη χωρίς καθυστέρηση και χωρίς επιείκεια».

Με πληροφορίες από BBC