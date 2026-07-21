Φωτιά στο αεροδρόμιο του Μπορντό: Δύο πυροσβέστες νεκροί, καθυστερήσεις στις πτήσεις

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν σε μεγάλη πυρκαγιά στο Μερινιάκ, κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και δέντρα, ακριβώς έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου. Το σημείο βρίσκεται δίπλα στο πάρκινγκ μακράς διάρκειας P4 και κοντά σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και αποθήκες.

Ο Νουνιές ενημέρωσε για το περιστατικό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην περιοχή.

«Η χώρα εκφράζει στις οικογένειες, στους οικείους τους και σε όλους τους πυροσβέστες της Γαλλίας τα συλλυπητήρια, την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή της», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Μπορντό: Καθυστερήσεις στις πτήσεις

Η πυρκαγιά προκάλεσε καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις στο αεροδρόμιο του Μπορντό, οι οποίες άρχισαν σταδιακά να περιορίζονται. Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό ανακοίνωσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κάλεσε τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους.

ALERTE - Deux sapeurs-pompiers sont morts en combattant l'incendie de végétation en cours près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui se propage à des bâtiments (ministre de l'Intérieur). pic.twitter.com/hSzZ06VTax — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 21, 2026

Οι αρχές έκλεισαν προσωρινά ορισμένους δρόμους πρόσβασης στο αεροδρόμιο, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από μεγάλο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν πυροσβέστες του αεροδρομίου, καθώς και δύο αεροσκάφη της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14.30 και έκαψε έκταση ενός εκταρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο ακόμη ενός πυροσβέστη στη Γαλλία.

Στις 8 Ιουλίου, ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Σαβοΐα, όταν καταπλακώθηκε από βράχο ενώ επιχειρούσε σε φωτιά σε δασική έκταση.

Ο νεαρός δεκανέας υπηρετούσε στον πυροσβεστικό σταθμό της Αλμπερβίλ και, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, συμμετείχε από τη νύχτα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Στη Γαλλία υπηρετούν περίπου 250.000 πυροσβέστες. Οι περισσότεροι, σχεδόν 201.000, είναι εθελοντές, ενώ περίπου 44.000 είναι επαγγελματίες και άλλοι 13.000 ανήκουν στις στρατιωτικές πυροσβεστικές δυνάμεις του Παρισιού και της Μασσαλίας.

Με πληροφορίες από Le Parisien