Φωτιά στην Καλιφόρνια: Ιστορική πόλη της Εποχής του Χρυσού στις φλόγες

Η ιστορική πόλη Chinese Camp, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα από Κινέζους εργάτες κατά την Εποχή του Χρυσού, παραδόθηκε στις φλόγες μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ραγδαία στην κεντρική Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την υπηρεσία CalFire, η φωτιά προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης από κεραυνό. Το μέτωπο, γνωστό ως 6-5 Fire, έχει ήδη κατακάψει τουλάχιστον 16 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχει καταστρέψει σπίτια και οδήγησε σε μαζικές εκκενώσεις.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον πέντε κατοικίες έχουν καεί, ενώ δεκάδες ακόμη απειλούνται. Η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, με την CalFire να ζητά ενισχύσεις σε οχήματα, μπουλντόζες και εναέρια μέσα.

Η Σερίφης της κομητείας Τουολάμι ανέφερε ότι περισσότεροι από 40 αστυνομικοί — από την περιπολία, τις φυλακές και την υπηρεσία ελέγχου ζώων, επιχειρούν για να προστατεύσουν εκκενωμένες περιοχές και να στηρίξουν τους κατοίκους.

Το Chinese Camp, περίπου 92 χιλιόμετρα ανατολικά του Στόκτον, δημιουργήθηκε γύρω στο 1850, όταν Κινέζοι χρυσωρύχοι εκδιώχθηκαν από γειτονικό καταυλισμό. Επί δεκαετίες αποτέλεσε σύμβολο της κινεζικής μετανάστευσης στην Καλιφόρνια, παρά τις σκληρές διακρίσεις και τους δυσβάσταχτους φόρους που επέβαλαν τότε οι αρχές.

Σήμερα, η μικρή αγροτική πόλη με μόνιμους και κινητούς οικισμούς βλέπει ξανά την ύπαρξή της να απειλείται — αυτή τη φορά από την κλιματική κρίση και τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Εν μέσω κρίσης πυρκαγιών σε όλη την πολιτεία

Η φωτιά του Chinese Camp είναι μία από τις 6.504 που έχουν καταγραφεί φέτος στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το επίσημο tracker της CalFire, οι πυρκαγιές του 2025 έχουν κάψει περισσότερα από 435.000 στρέμματα, καταστρέψει πάνω από 16.000 κτίρια και στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους.

Η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής είναι η πυρκαγιά Gifford Fire, που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου από πολλαπλές εστίες κατά μήκος του State Route 166, μεταξύ Σάντα Μαρία και Μπέικερσφιλντ. Έχει κάψει πάνω από 131.000 στρέμματα, αλλά πλέον έχει περιοριστεί κατά 97%.

