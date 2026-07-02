Φωτιά στη νότια Γαλλία: Καίει κοντά στα σύνορα με την Ισπανία - Πνέουν ισχυροί άνεμοι

Πυροσβέστες στη νότια Γαλλία δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οντ, με τη χώρα να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του πρόσφατου κύματος καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη.

Η τοπική διοίκηση της περιοχής Οντ, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι οι καιρικές συνθήκες παρέμεναν δυσμενείς, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που ενδέχεται να ενισχύσουν το πύρινο μέτωπο.

Το βράδυ της Τετάρτης, οι ισχυροί άνεμοι μετέφεραν τη μυρωδιά του καπνού σε ολόκληρη την περιοχή, ακόμη και στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας, όπου πιλότοι τουλάχιστον μίας πτήσης που προσγειωνόταν εκεί, διαβεβαίωσαν τους επιβάτες ότι η οσμή δεν προερχόταν από το αεροσκάφος τους, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Firefighters were battling to bring a wildfire in the Aude region of southern France under control, as the country grappled with the lingering effects of Europe's recent heatwave https://t.co/4bYvSYKSx8 — Reuters (@Reuters) July 2, 2026

Γαλλία: Πιθανότητα για νέο κύμα καύσωνα σε λίγες ημέρες

Μία ακόμη δασική πυρκαγιά, στην περιοχή Λανσόν της νότιας Γαλλίας, τέθηκε υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας έχει προειδοποιήσει ότι ένα νέο κύμα ακραίας ζέστης ενδέχεται να πλήξει τη χώρα την επόμενη εβδομάδα.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι ο προηγούμενος καύσωνας μπορεί να προκάλεσε περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους στη χώρα, στη διάρκεια θερμοκρασιών που κατέρριψαν ρεκόρ.

Fransa’nın Herault vilayetinde çıkan yangında 700 hektarlık alan küle döndü



→ Herault vilayetine bağlı Beaufort kentinde başlayan orman yangını, komşu Aude vilayetinin Sainte-Valiere köyüne doğru yayıldı



🚨 Orman yangını riski nedeniyle güneydeki 6 vilayette “kırmızı”,… pic.twitter.com/AyspL6lLC3 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 2, 2026

Με πληροφορίες από Reuters

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