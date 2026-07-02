Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία - Τουλάχιστον δύο νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 34 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που κατέστρεψε την οροφή νοσοκομείου στο Λούντβιγκσλουστ στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δυο νεκροί ήταν ασθενείς. Η Bild αναφέρει ότι πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μία πτέρυγα της κλινικής, ωστόσο η αστυνομία δήλωσε ότι ορισμένα τμήματα μπορούν ακόμα να λειτουργήσουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η εφημερίδα Nordkurier, αναφέρει ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από την οροφή του ακτινολογικού τμήματος, με τον καπνό να απλώνεται γρήγορα σε ολόκληρη την κλινική. Η οροφή βρίσκεται στις φλόγες από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα, 05:28 ώρα Ελλάδας), πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Αυτή την ώρα η αστυνομία έχει ξεκινήσει να απομακρύνει τους ασθενείς και τους εργαζόμενους από το σημείο.