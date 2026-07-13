Φωτιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη: Βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής η αιτία της πυρκαγιάς

Ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής είναι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των ιατροδικαστικών και αστυνομικών αρχών, η αιτία της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε δημοφιλές μπαρ της Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη.

Από τη φωτιά στο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην Ταϊλάνδη, έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον, 27 άνθρωποι, ενώ άλλοι 63 τραυματίστηκαν.

Η έρευνα στο καμένο κτίριο του «Rong Beer Na Lat Phrao» έφερε στο φως ευρήματα εγκληματικής αμέλειας. Αν και το κατάστημα διέθετε τις απαραίτητες άδειες, οι έξοδοι κινδύνου ήταν ουσιαστικά σφραγισμένες, καθώς η μία δίπλα στην κουζίνα ήταν πλήρως μπλοκαρισμένη από στοιβαγμένα καφάσια με μπίρες, ενώ η δεύτερη ήταν φραγμένη από ένα τραπέζι.

Καμένο μόνιτορ έξω από το μπαρ που εκδηλώθηκε η φωτιά στην Μπανγκόκ / Φωτ.: EPA

Έρευνες στο σημείο της φωτιάς στην Ταϊλάνδη / Φωτ.: EPA

Το χρονικό της φωτιάς στην Ταϊλάνδη

Οι αρχές άρχισαν να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματα για την εκδήλωση της φωτιάς στην Ταϊλάνδη μέσα από τις καταθέσεις επιζώντων και μελών του συγκροτήματος που βρισκόταν στη σκηνή.

Χαρακτηριστικά, μουσικός που εμφανιζόταν εκείνη την ώρα στο μπαρ δήλωσε στους ερευνητές ότι είδε πυκνό καπνό να βγαίνει από έναν ηλεκτρικό πίνακα (ρελέ) δίπλα στη σκηνή. Δευτερόλεπτα μετά, ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, το ρεύμα κόπηκε και το κατάστημα βυθίστηκε στο σκοτάδι, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε ακαριαία στην οροφή.

Λόγω της θέσης της εστίας της φωτιάς στο μπροστινό μέρος, το πλήθος των περίπου 300 θαμώνων τράπηκε σε φυγή προς το πίσω μέρος του καταστήματος. Καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν φραγμένες, οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, με αποτέλεσμα τα περισσότερα θύματα να εντοπιστούν από τους πυροσβέστες μέσα στις τουαλέτες, έχοντας πεθάνει από ασφυξία.

«Η φωτιά δεν ήταν τόσο επιθετική στην αρχή, αλλά ο καπνός είχε καλύψει αμέσως το 100% του χώρου», δήλωσε ο 45χρονος πυροσβέστης Τσάκριτ Κονγκόμ, περιγράφοντας το σκηνικό που αντίκρισε. Όσοι ελάχιστοι πρόλαβαν να βγουν από την κεντρική πόρτα έφεραν βαριά εγκαύματα.

Το κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, όπου ξέσπασε η φωτιά / Φωτ.: EPA

Εθνική τραγωδία για την Ταϊλάνδη η φωτιά

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, χαρακτήρισε το περιστατικό «εθνική τραγωδία» και ζήτησε την άμεση ολοκλήρωση των πραγματογνωμοσυνών για την απόδοση ευθυνών.

Την ίδια στιγμή, η διαδικασία ταυτοποίησης στα νοσοκομεία και το νεκροτομείο της αστυνομίας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες, καθώς πολλοί από τους νεκρούς δεν είχαν μαζί τους έγγραφα, ενώ αρκετοί από τους 63 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική χωρίς να έχουν ανακτήσει τις αισθήσεις τους. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί επίσημα μόλις 10 θύματα.

Με πληροφορίες από Independent