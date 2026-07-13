Φωτιά σε μπαρ στην Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 27 νεκροί - Το χρονικό

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δημοφιλές μπαρ της περιοχής Τσατουτσάκ, στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με αποτέλεσμα 27 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν στο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, με αρκετούς θαμώνες να προσπαθούν να ξεφύγουν από την κεντρική είσοδο του καταστήματος, η οποία είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X αποτυπώνουν τις φλόγες να βγαίνουν από το κτίριο, ενώ οι παρευρισκόμενοι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν, με ορισμένους να ουρλιάζουν και να πέφτουν στο έδαφος.

BREAKING: At least 27 people killed in Bangkok restaurant fire, local media says pic.twitter.com/I1w8nfox6y — BNO News Live (@BNODesk) July 12, 2026

Φωτιά σε μπαρ στην Μπανγκόκ: Το χρονικό

Αξίζει να ειπωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοιο περιστατικό στην Ταϊλάνδη. Παρά τις επίσημες δεσμεύσεις για βελτίωση των μέτρων πυρασφάλειας και των ηλεκτρολογικών προδιαγραφών μετά από παλαιότερα δυστυχήματα, οι έλεγχοι παραμένουν συχνά ελλιπείς.

Ως προς τη χθεσινή φωτιά στην Μπανγκόκ, οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ένας διερχόμενος οδηγός, γύρω στις 23:30 (τοπική ώρα), είδε ότι το κτίριο είχε «παραδοθεί» στις φλόγες. Μιλώντας στο τοπικό μέσο Daily News, δήλωσε ότι βγήκε αμέσως από το αυτοκίνητό του και έσπασε παράθυρα για να βοηθήσει δύο άτομα να απεγκλωβιστούν.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους πως συνομίλησε με έναν μουσικό που έπαιζε στη σκηνή την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, ο οποίος περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε: «Μού είπε ότι σημειώθηκε ανάφλεξη στον ηλεκτρικό πίνακα και στη συνέχεια όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. Ακούστηκε μια έκρηξη και όλοι προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες».

«Πολλοί δεν κατάφεραν να βγουν έξω επειδή κατευθύνθηκαν προς το πίσω μέρος του κτιρίου, προσπαθώντας να προστατευτούν στις τουαλέτες. Εκεί εντοπίστηκαν και τα περισσότερα θύματα».

At least 27 killed in just 30 minutes after inferno engulfs Bangok bar https://t.co/4WnHgDfNtv — Metro (@MetroUK) July 12, 2026

Τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε περίπου μισή ώρα. Παρ' όλα αυτά, εννέα άνδρες και 18 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότερα από 60 άτομα νοσηλεύονται, με οκτώ από αυτά να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα πρώτα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων πέθανε από εισπνοή καπνού, σύμφωνα με τον Σουριγιατσάι Ραβιβάν, διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Μπανγκόκ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επίσημη επιβεβαίωση.

Ένας μοτοσικλετιστής, ο Σουρίν Τζαϊχάρν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι βοήθησε περίπου πέντε ανθρώπους να ξεφύγουν από το φλεγόμενο μπαρ, χρησιμοποιώντας ρούχα για να σβήσει τις φλόγες από τα σώματά τους: «Είμαι συντετριμμένος. Είδα πολλούς νεκρούς και δεν γνωρίζω ποια είναι η τύχη των ανθρώπων που βοήθησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσάτσαρτ Σίτιπουαντ, επισκέφθηκε το σημείο και εκτίμησε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία εξαιτίας των εύφλεκτων διακοσμητικών υλικών στην οροφή. Ο τοξικός καπνός από τα υλικά αυτά ενδέχεται να προκάλεσε την απώλεια αισθήσεων στα θύματα πριν προλάβουν να αντιδράσουν, πρόσθεσε.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για πολλούς ανθρώπους που βρέθηκαν λιπόθυμοι κοντά στην έξοδο κινδύνου του κτιρίου, με τον κυβερνήτη να σημειώνει ότι ίσως υπήρχαν τραπέζια ή άλλα αντικείμενα που εμπόδιζαν τη διέλευση.

«Ωστόσο, το ζήτημα αυτό απαιτεί πλήρη και επίσημη έρευνα από τις ιατροδικαστικές και εγκληματολογικές αρχές», τόνισε.

Με πληροφορίες από BBC