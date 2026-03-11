Φωτιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Προκλήθηκε από «περιθωριοποιημένο και διαταραγμένο» άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε

Η αστυνομία που ερευνά την πυρκαγιά σε λεωφορείο που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι άτομα στη δυτική Ελβετία δήλωσε ότι πιστεύει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από έναν «περιθωριοποιημένο και διαταραγμένο» Ελβετό που βρισκόταν στο λεωφορείο και έβαλε φωτιά στον εαυτό του.

Το όχημα, το οποίο λειτουργούσε ως υπηρεσία μεταφοράς επιβατών και αλληλογραφίας, τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ της Τρίτης στο Kerzers, μια πόλη περίπου 5.000 κατοίκων.

«Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα ένας άνδρας... ελβετικής καταγωγής επιβιβάστηκε στο λεωφορείο κουβαλώντας τσάντες. Σε κάποιο σημείο, έριξε πάνω του μια εύφλεκτη ουσία και έβαλε φωτιά στον εαυτό του», δήλωσε ο εισαγγελέας του καντονιού Φρίμπουργκ, Ραφαέλ Μπουρκίν, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Ανέφερε ότι η οικογένεια του άνδρα, ο οποίος ήταν από το καντόνι της Βέρνης και ήταν 60 ετών, είχε πρόσφατα δηλώσει την εξαφάνισή του και ότι «τα μέχρι στιγμής στοιχεία τον περιγράφουν ως περιθωριοποιημένο και διαταραγμένο άτομο».

Φωτογραφία: EPA

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι «φαίνεται ότι το άτομο αυτό βρίσκεται μεταξύ των νεκρών».

Οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Εκτός από τους έξι νεκρούς, πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να πει πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο λεωφορείο εκείνη τη στιγμή.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Αστυνομίας του Φρίμπουργκ δήλωσε ότι δύο από τα θύματα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένα τρίτο μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 17 και 65 ετών, ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με την εθνικότητά τους.

Ο Ελβετός πρόεδρος, Guy Parmelin, η χώρα του οποίου επλήγη από μια καταστροφική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Ελβετός πρόεδρος (δεύτερος από τα δεξιά) Φωτογραφία: EPA

«Είμαι συγκλονισμένος και λυπημένος που άνθρωποι στην Ελβετία έχασαν για άλλη μια φορά τη ζωή τους σε μια σοβαρή πυρκαγιά», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian