Φωτιά σε δεκαώροφο κτίριο στην Αμβέρσα: Τουλάχιστον έξι οι νεκροί 

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με τη βελγική αστυνομία, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Linkeroever. Πυκνός καπνός έβγαινε από τον όγδοο όροφο της πολυκατοικίας, όπου ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο. Η Πυροσβεστική εκκένωσε 80 διαμερίσματα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν πόρτα πόρτα, καθώς οι πυροσβέστες αναζητούσαν τυχόν εγκλωβισμένους ή άλλα θύματα μέσα στο κτίριο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Κιμ Μπάστιαενς, δήλωσε στη βελγική δημόσια τηλεόραση ότι η πυρκαγιά είχε «βαρύ απολογισμό» στη Linkeroever, προσθέτοντας πως υπάρχουν σοβαρά και ελαφρά τραυματίες.

«Περιμέναμε στο μπαλκόνι»

Κάτοικοι περιέγραψαν τη γρήγορη εξάπλωση του καπνού και το πώς αυτό δυσκόλεψε σημαντικά την εκκένωση των διαμερισμάτων. Ο Γκέερτ Ντεβούλφ δήλωσε στο VRT ότι ο πυκνός καπνός τον εμπόδισε να βγει από το σπίτι του.

«Κλειστήκαμε μέσα στο διαμέρισμα και περιμέναμε στο μπαλκόνι. Η Πυροσβεστική ήρθε να μας σώσει από το μπαλκόνι περίπου δέκα λεπτά αργότερα, με σκάλα», είπε.

BREAKING: At least six people have died after a fire broke out in a high-rise apartment building in Antwerp, Belgian police said. pic.twitter.com/p6BKZmFVVf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 1, 2026

Βίντεο που μεταδόθηκε από βελγικά μέσα δείχνει έναν άνδρα να περνά από το μπαλκόνι του σε παράθυρο γειτονικού διαμερίσματος για να γλιτώσει από τον μαύρο καπνό.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής της Αμβέρσας, Μαρί ντε Κλερκ, χαρακτήρισε την επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η χαμηλή ορατότητα και ο πυκνός καπνός μέσα στο κτίριο δυσχέραναν τόσο την κατάσβεση όσο και την απομάκρυνση των ενοίκων.

Ένας ακόμη κάτοικος είπε ότι οι γονείς της συζύγου του, ανάμεσά τους και ο πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας Μπομπ Κουλς, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σχεδόν υπό έλεγχο η φωτιά

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι τα μέσα του απογεύματος η φωτιά είχε σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη, ενώ οι αρχές συνέχισαν την καταγραφή των ζημιών και την επιβεβαίωση του τελικού απολογισμού.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ δήλωσε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα και στους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από την «τρομερή φωτιά» στη Linkeroever.

Το φλαμανδικό κοινοβούλιο άρχισε τη συνεδρίασή του το απόγευμα της Τετάρτης με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Με πληροφορίες από BBC