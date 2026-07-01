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Φωτιά σε δεκαώροφο κτίριο στην Αμβέρσα: Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΑΜΒΕΡΣΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, με τις αρχικές πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, που επικαλούνται τη βελγική αστυνομία, να κάνουν λόγο για «πολλούς νέκρους».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρχών, η φωτιά στην Αμβέρσα εκδηλώθηκε σε κτίριο δέκα ορόφων που φιλοξενούσε περισσότερους από 200 κατοίκους.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, σημείωσε δε ότι υπάρχουν νεκροί και ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται.

Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα: Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς στην Αμβέρσα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί ένοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν προσωρινά λόγω της ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς, χωρίς να έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή τεχνικής βλάβης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή απολογισμό των θυμάτων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από Reuters, Le Soir

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