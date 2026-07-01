Φωτιά σε δεκαώροφο κτίριο στην Αμβέρσα: Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, με τις αρχικές πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, που επικαλούνται τη βελγική αστυνομία, να κάνουν λόγο για «πολλούς νέκρους».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρχών, η φωτιά στην Αμβέρσα εκδηλώθηκε σε κτίριο δέκα ορόφων που φιλοξενούσε περισσότερους από 200 κατοίκους.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, σημείωσε δε ότι υπάρχουν νεκροί και ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται.

🔴 Several dead in a fire in a housing building in Antwerp, Belgium, on Wednesday morning. Police investigating. — X News (@XNewsGlobalEn) July 1, 2026

Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα: Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς στην Αμβέρσα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί ένοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν προσωρινά λόγω της ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς, χωρίς να έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή τεχνικής βλάβης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή απολογισμό των θυμάτων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από Reuters, Le Soir