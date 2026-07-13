Φωτιά νότια του Παρισιού: «Εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας» η πυρκαγιά στο Φονταινεμπλώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες μία μεγάλη φωτιά στη βόρεια Γαλλία, στο δυτικό τμήμα του δάσους του Φονταινεμπλώ, στα νότια της περιφέρειας του Παρισιού.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε εν μέσω σφοδρού κύματος καύσωνα, έχει λάβει «εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις», αναγκάζοντας τις αρχές να κινητοποιήσουν πρωτόγνωρα μέσα για την περιοχή.

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Incendie de Fontainebleau: deux Canadair mobilisés en Seine-et-Marne, un message FR-Alert envoyé avant l'arrivée des moyens aérienshttps://t.co/FjoJSMnDRw pic.twitter.com/DwhBC3MUDo — BFM (@BFMTV) July 13, 2026

Φωτιά νότια του Παρισιού: Στο σημείο ο Υπουργός Εσωτερικών

Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, αναμένεται να μεταβεί στο δάσος του Φονταινεμπλώ το πρωί της Δευτέρας, όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας θα επισκεφθεί το κέντρο επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και θα έχει συναντήσεις με τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του διαμερίσματος Σεν-ε-Μαρν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, οι φλόγες είχαν ήδη κατακάψει περίπου 8.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Την ίδια ώρα, γαλλικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο. Ωστόσο, οι περίπου 400 πυροσβέστες δίνουν μάχη στο μέτωπο, βασίζονται στη μικρή πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε ο διοικητής Πωλ-Εντουάρ Λορέν, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πάντως, με τη δύση του ηλίου, τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά αεροκάφη που είχαν καταφθάσει από τον γαλλικό Νότο για να ρίξουν επιβραδυντικό υγρό αναγκάστηκαν να διακόψουν τις πτήσεις τους, με τις επιχειρήσεις να επανέρχονται σήμερα το πρωί.

«Πρωταρχικός μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες», τόνισε ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας.

🔴 Deux Canadair se dirigent vers la forêt de Fontainebleau, où «le feu n'est certainement pas encore fixé»



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Παράλληλο μέτωπο στη Γαλλία

Την ίδια στιγμή, μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο διαμέρισμα Μεν-ε-Λουάρ, το οποίο έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω του καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Εκεί, η φωτιά κατέκαψε σχεδόν 3.000 στρέμματα βλάστησης και κατέστρεψε δύο κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής περίπου 200 πυροσβέστες με 70 οχήματα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στο έργο συνέδραμαν και 80 αγρότες της περιοχής. Η φωτιά τροφοδοτήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, καίγοντας κυρίως χωράφια, θαμνώδεις εκτάσεις και φράκτες.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το κύριο μέτωπο δεν παρουσίαζε πλέον ενεργή εστία και οι προσπάθειες επικεντρώνονταν σε ένα θερμό σημείο κοντά στο δάσος Σινέ, καθώς και στην αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά είχε ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής από την άκρη ενός δρόμου, επηρεάζοντας τρεις κοινότητες βόρεια της πόλης Ανζέ. Εκτός από τις κατοικίες, κατέστρεψε τρία τροχόσπιτα, τρία βοηθητικά κτίσματα και προκάλεσε ζημιές σε γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις οικισμών.

Με πληροφορίες από Le Monde