«Φορτίστε κινητά, αποθηκεύστε νερό, μάθετε περσικά» - Το μήνυμα των Φρουρών στους εχθρούς του Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έστειλαν μήνυμα σε εχθρούς αλλά και συμμάχους των ΗΠΑ καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή.

«Σας συνιστούμε να φορτίσετε τα κινητά σας τηλέφωνα, να αποθηκεύσετε πόσιμο νερό, να μάθετε αμέσως περσικά για να ακολουθήσετε τις οδηγίες, διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες», γράφει το μήνυμα.

Το Ιράν λέει ότι θα κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ αν ο Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές του

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε ότι θα κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του για στοχοθέτηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε ότι θα «εξολοθρεύσει» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά εντός 48 ωρών, αφήνοντας να εννοηθεί μια σημαντική κλιμάκωση λιγότερο από μία ημέρα αφότου μίλησε για «σταδιακό περιορισμό» του πολέμου που διανύει τώρα την τέταρτη εβδομάδα.

Στη σημερινή δήλωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επίσης πως εταιρίες με μετοχές των ΗΠΑ θα «καταστραφούν ολοσχερώς», αν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τεθούν στο στόχαστρο από την Ουάσινγκτον και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ θα αποτελέσουν «θεμιτούς» στόχους.

To Ιράν προειδοποιεί για «ανεπανόρθωτη καταστροφή» αν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές του εγκαταστάσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα πλήξει «ανεπανόρθωτα» τις ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, εάν δεχθεί επίθεση στις δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική εν μέσω πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αμέσως μετά την στοχοποίηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των υποδομών στη χώρα μας, οι κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι και θα καταστραφούν ανεπανόρθωτα», ανέφερε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Προειδοποίησε επίσης ότι μια τέτοια εξέλιξη θα διατηρήσει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δήλωση έρχεται μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου. Το κλείσιμο της διόδου από το Ιράν έχει ήδη προκαλέσει άνοδο στις τιμές ενέργειας και πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ