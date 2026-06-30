Ford: Επαναπροσέλαβε μηχανικούς επειδή η τεχνητή νοημοσύνη απέτυχε σε ποιοτικούς ελέγχους

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην επαναπρόσληψη μηχανικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεξιότητες και την εμπειρία τους.

Σε μία προσπάθεια να αξιοποιήσει τα οφέλη της τεχνολογίας, την οποία οι προγραμματιστές υποστηρίζουν ότι μπορεί να μειώσει το κόστος και να ενισχύσει την παραγωγικότητα, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία είχε ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένα τμήματα λειτουργιών της, μεταξύ των οποίων και στους ποιοτικούς ελέγχους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι η Ford έχει επαναπροσλάβει περισσότερους από 300 «έμπειρους» επιθεωρητές ποιότητας τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να καλύψει τα κενά των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία την εκπαιδεύεις», δήλωσε ο Τσαρλς Πουν, αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού οχημάτων, σε δημοσιογράφους.

«Τα προηγούμενα χρόνια δεν δώσαμε την απαραίτητη προσοχή στην εμπειρία των πιο έμπειρων μηχανικών μας, οι οποίοι έχουν περάσει μαζί μας πολλούς κύκλους προϊόντων», πρόσθεσε.

Ford: Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία της AI στερούνταν την εκπαίδευση και την τεχνογνωσία των έμπειρων τεχνικών

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις πολλές που έχουν επενδύσει στη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα λόγω του ζήλου της Wall Street για τη δυνατότητά της να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους.

«Η AI θα αφήσει πίσω της πολλούς εργαζόμενους γραφείου», είχε δηλώσει ο επικεφαλής της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, σε συνέντευξή του με τον συγγραφέα Γουόλτερ Άιζακσον τον περασμένο Ιούνιο.

Σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο, ο διευθύνων σύμβουλος λειτουργιών, Κουμάρ Γκαλότρα, είχε αναφέρει ότι η εταιρεία «εφαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρο το βιομηχανικό της σύστημα».

Αυτό περιλάμβανε την εγκατάσταση 900 καμερών με υποστήριξη AI στα εργοστάσιά της, «για να εντοπίζουμε προβλήματα ποιότητας στην πηγή και να περιορίζουμε τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα», όπως είπε στους επενδυτές.

Ωστόσο, ο Πουν δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι οι έλεγχοι με χρήση AI δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. «Λανθασμένα πιστεύαμε ότι εισάγοντας την τεχνητή νοημοσύνη και τροφοδοτώντας την, με τις σχεδιαστικές απαιτήσεις που είχαμε, θα παράγαμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας», ανέφερε.

Ο Πουν φέρεται επίσης να επισήμανε ότι τα αυτοματοποιημένα εργαλεία στερούνταν την εκπαίδευση και την τεχνογνωσία των έμπειρων τεχνικών, πολλοί από τους οποίους είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία πριν η γνώση τους αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των συστημάτων της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι αυτοί επανεντάχθηκαν προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα συστήματα και να καθοδηγήσουν νεότερους εργαζομένους.

«Αναγνωρίσαμε ότι για να ενισχύσουμε ορισμένα από τα εργαλεία αυτοματοποίησης, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, έπρεπε να εκπαιδευτούν από τα πιο έμπειρα άτομα», ανέφερε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ford: Η εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των μαζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ

Η παραδοχή της Ford για τις αδυναμίες της τεχνητής νοημοσύνης ήρθε την ώρα που η εταιρεία πανηγύριζε την επιστροφή της στην κορυφή ενός δείκτη που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την ποιότητα των οχημάτων στον κλάδο.

Η εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των μαζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ στην έρευνα αρχικής ποιότητας της JD Power, μία θέση που δεν είχε κατακτήσει από το 2010.

Σε δελτίο Τύπου για το εν λόγω επίτευγμα, η εταιρεία ανέφερε ότι «η επίτευξη κορυφαίας ποιότητας απαιτούσε σημαντική ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού».

Αυτό περιλάμβανε την αντικατάσταση ανώτερων στελεχών σε τομείς μηχανικής, εφοδιαστικής αλυσίδας και παραγωγής, καθώς και την πρόσληψη περίπου 300 έμπειρων μηχανικών «που φέρουν τη σκληρά αποκτημένη σοφία δεκαετιών σχεδιασμού».

Με πληροφορίες από BBC