Forbes: Τρία εμπορικά πλοία κατέπλευσαν σε ουκρανικό λιμάνι παρά τις ρωσικές απειλές- Ένα ελληνικό ανάμεσά τους

Τρία εμπορικά πλοία «έσπασαν» τον αποκλεισμό της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα πλέοντας προς ένα από τα λιμάνια της Ουκρανίας κατά μήκος του Δούναβη, σύμφωνα με το Forbes.

Το ένα από τρία πλοία ήταν από την Ελλάδα, το δεύτερο από Ισραήλ και το τρίτο είχε Τουρκογεωργιανό νηολόγιο, σύμφωνα με το Forbes ενώ και τα τρία πλοία κατέπλευσαν προς το λιμάνι Izmail, ακριβώς απέναντι από τη Ρουμανία.

«Ψηλά, περιπολούσαν τουλάχιστον τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: ένα περιπολικό αεροπλάνο P-8 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ένα Challenger του Στρατού των ΗΠΑ με ραντάρ σάρωσης, ένα drone RQ-4 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ένα αεροπλάνο έγκαιρης προειδοποίησης E-3 από το ΝΑΤΟ », ανέφερε το Forbes.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Forbes κανένα από τα αεροπλάνα δεν φέρει συνήθως όπλα ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το αν τα εναέρια μέσα παρακολουθούσαν συγκεκριμένα τα πλοία.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα τερμάτισε τη συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία επέτρεψε την ασφαλή μεταφορά των εξαγωγών, τον περασμένο μήνα.

Ο στόλος του ρωσικού ναυτικού της Μαύρης Θάλασσας έδωσε στη συνέχεια σήμα ότι θα σταματήσει ή ακόμη και θα επιτεθεί σε πλοία που πλέουν προς την Ουκρανία.

Από τη λήξη της συμφωνίας έχει καταγραφεί \ένας αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων που στοχεύουν κυρίως πόλεις - λιμάνια της Ουκρανίας και μεταξύ αυτών είναι η Οδησσός και η Μαριούπολη.

Το think tank Institute of Study of War (ISW) με έδρα την Ουάσιγκτον έγραψε σε μια αξιολόγηση ότι οι εικόνες παρακολούθησης του Ναυτικού που δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιουλίου έδειξαν τρία φορτηγά πλοία να αναφέρουν ως προορισμό τους την Ουκρανία μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης των πλοίων τους (AIS) και να πλέουν στην Ουκρανία χωρίς ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας να τα σταματά και να τα ερευνά.

«Οι αναφορές τριών φορτηγών πλοίων που πλέουν ανεμπόδιστα προς την Ουκρανία μπορεί να υποδηλώνουν ότι η Ρωσία είτε δεν επιθυμεί είτε δεν είναι σε θέση να επιβάλει τέτοιες έρευνες αυτή τη στιγμή», έγραψε το ISW.

«Λειτουργώντας από την αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό πλαίσιο, σε απόσταση μόλις 80χλμ από τα νότια σύνορα της περιφέρειας της Οδησσού στην Ουκρανία και 70 μίλια από την «Προσωρινή Επικίνδυνη Περιοχή» η Ρωσία εκτελεί επιχειρήσεις πάνω από την Ουκρανία. Είναι αναμφίβολα ένα έργο μεγάλης ευθύνης, αλλά και γεμάτο ικανοποίηση, τόσο από επαγγελματική όσο και από προσωπική άποψη», δήλωσε ο συνταγματάρχης Antonino Massara, διοικητής του αποσπάσματος της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας που εκτελεί καθήκοντα στη Ρουμανία για την νατοϊκή αεροπορία.

Το περιστατικό συνέβη αφού η Μόσχα αποφάσισε πριν από δύο εβδομάδες ότι θα αρχίσει να επιθεωρεί όλα τα πλοία που ταξιδεύουν στη Μαύρη Θάλασσα και κατευθύνονται προς τα ουκρανικά λιμάνια ως «δυνητικούς στρατιωτικούς μεταφορείς φορτίου» θεωρώντας ότι την περιοχή ως «προσωρινά επικίνδυνη για τη ναυσιπλοΐα».

Με πληροφορίες του Forbes