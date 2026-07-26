Φονική επίθεση στο Pride του Βερολίνου: Την ύπαρξη συνεργού εξετάζουν οι αρχές

Νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Σπαντάου φέρεται να είναι ο 21χρονος που αναζητούνταν ως βασικός ύποπτος για τη φονική επίθεση κοντά στο Pride του Βερολίνου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης των γερμανικών αρχών στη συνοικία Σπαντάου, στα δυτικά του Βερολίνου. Η αστυνομία της γερμανικής πρωτεύουσας δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία ούτε έχει δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να σκοτώθηκε.

Ο 21χρονος, Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, αναζητούνταν για την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο πάρκο Τίργκαρτεν, κοντά στις εκδηλώσεις του Berlin Pride. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε νοικιάσει το λευκό βαν με το οποίο έπεσε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή.

Όταν το όχημα προσέκρουσε σε δέντρο, ο ύποπτος φέρεται να βγήκε κρατώντας μαχαίρι, να επιτέθηκε σε παρευρισκομένους και στη συνέχεια να διέφυγε. Από την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα και συνολικά 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο ο 21χρονος να μην έδρασε μόνος του. Οι ερευνητές φέρονται να διαθέτουν στοιχεία που παραπέμπουν στην πιθανή εμπλοκή δεύτερου προσώπου, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή.

Ο 21χρονος ήταν ήδη γνωστός στις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας για τις σχέσεις του με ισλαμιστικούς κύκλους. Το περιοδικό Der Spiegel αναφέρει ότι το 2025 επιχείρησε να ταξιδέψει στον Λίβανο με σκοπό να ενταχθεί στο «Ισλαμικό Κράτος». Μετά την επιστροφή του στη Γερμανία συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και δέκα μηνών με αναστολή.

Λίγες εβδομάδες πριν από την επίθεση, οι αρχές είχαν ενημερωθεί ότι είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο φωτογραφία όπλου. Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε μόνο ένα ψεύτικο όπλο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο να αρχίσει πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης την επόμενη ημέρα.

Μαρτυρίες για πανικό στο Τίργκαρτεν

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές σύγχυσης μετά την επίθεση, καθώς οι πρώτες κραυγές χάνονταν μέσα στη δυνατή μουσική και πολλοί από τους παρευρισκομένους δεν αντιλήφθηκαν αμέσως τι είχε συμβεί.

Η κατάσταση έγινε σαφής όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να εκκενώνουν το πάρκο Τίργκαρτεν. Οι διοργανωτές διέκοψαν την εκδήλωση και κάλεσαν το πλήθος να αποχωρήσει με ψυχραιμία, ενώ στην περιοχή έφτασαν δεκάδες ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Οι ερευνητές εξέταζαν επί ώρες το λευκό βαν, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί μετά την πρόσκρουσή του σε δέντρο. Έρευνα πραγματοποιήθηκε και στο διαμέρισμα του 21χρονου, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μιμητικών ενεργειών και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτό γεγονός» και δεσμεύτηκε ότι όσοι ευθύνονται θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βάγκνερ, έκανε λόγο για επίθεση εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας.

Ανησυχία για τις εκδηλώσεις Pride παγκοσμίως

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εκδηλώσεων Pride. Το 2024, οι αμερικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι τρομοκρατικές οργανώσεις ή υποστηρικτές τους θα μπορούσαν να επιδιώξουν επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις, λόγω της μεγάλης συμμετοχής.

Στη Βιέννη, το 2023, οι αρχές είχαν αποτρέψει σχέδιο επίθεσης στην παρέλαση Pride και είχαν συλλάβει τρεις νεαρούς που φέρονταν να υποστήριζαν το «Ισλαμικό Κράτος».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ news