Φονική επίθεση στο Pride του Βερολίνου: Νεκρός ο ύποπτος μετά από αστυνομική επιχείρηση

Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο Pride του Βερολίνου, στην περιοχή Σπαντάου, στα δυτικά προάστια της γερμανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία του Βερολίνου δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία.

Όπως είχε γίνει γνωστό ο άνδρας αναζητούνταν από τις αρχές ως βασικός ύποπτος για την επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο 25 Ιουλίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Pride, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος στο πάρκο Tiergarten, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατος μίας γυναίκας και ο τραυματισμός 16 ανθρώπων.

Οι έρευνες των γερμανικών αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο.

Suspect in Berlin Pride attack shot dead by police in Berlin suburb, broadcaster says https://t.co/hxNf0VN0RD https://t.co/hxNf0VN0RD — Reuters (@Reuters) July 26, 2026

Βερολίνο: Πώς έγινε η χθεσινή φονική επίθεση

Χθες στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα.

Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε, επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, Reuters