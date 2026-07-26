Φονική επίθεση σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο: Στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου - Το «προφίλ» του

Οι γερμανικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Οδού Christopher (Christopher Street Day) στο Βερολίνο.

Από την επίθεση μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ακόμη 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Φονική επίθεση σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο: Πώς έγινε - Το «προφίλ» του δράστη

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης έπεσε με λευκό βαν πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο πάρκο Tiergarten, όπου χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στους εορτασμούς του Pride. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και κατάφερε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να παραμένει ασύλληπτος.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο 21χρονος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές λόγω διασυνδέσεων με τον ισλαμιστικό χώρο του Βερολίνου. Είχε αποφυλακιστεί από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο διαμέρισμά του, χωρίς να εντοπίσουν τον ίδιο.Λίγο αργότερα, η αστυνομία δημοσιοποίησε τη φωτογραφία και τα στοιχεία του υπόπτου, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

🇩🇪 German police have identified the suspect in the Berlin Pride vehicle ramming as 21-year-old Abdul B., who is reportedly known to authorities for Islamist ties. He remains at large.



Follow: @europa pic.twitter.com/MrrUKx2V0j — Europa.com (@europa) July 26, 2026

BREAKING: Berlin police have released an image of a suspect they have identified as Abdul B, who they say is a member of the city’s ‘Islamist scene’.



📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/nOsfCp9Zbx — GB News (@GBNEWS) July 26, 2026

Σύμφωνα με την περιγραφή των αρχών, πρόκειται για άνδρα ύψους περίπου 1,90 μέτρων, αδύνατης σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά. Εκτιμάται ότι κατά τη διαφυγή του φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Έκκληση για πληροφορίες για τη φονική επίθεση στο Βερολίνο

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετίζεται με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 110, υπογραμμίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει τον ύποπτο. «Μπορεί να είναι οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος», προειδοποιούν οι αρχές.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε επισημάνει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως δεν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης ή την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

BREAKING: Driver in Berlin car-ramming attack identified as 21-year-old male Abdul B., police say amid a widespread manhunt.



He is alleged to have driven his vehicle into a crowd at CSD Pride Parade, as well as stabbed several others, killing 1 person and injuring 16 others. https://t.co/hsEgw3ES0M pic.twitter.com/Nq7U31uuSy — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 26, 2026

Με πληροφορίες από BILD, ΑΠΕ-ΜΠΕ