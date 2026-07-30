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Φον ντερ Λάιεν: Το μήνυμα στα ελληνικά για τον θάνατο των πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο

Η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ ΝΕΚΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Με ένα μήνυμα γραμμένο στα ελληνικά, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.

Δύο πυροσβέστες, ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρέθυμνο, ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ ένας ακόμη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γύθειο, όπου επίσης είχε σπεύσει από τους πρώτους για να ενισχύσει τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γράφει: «Τα βαθύτατά μου συλλυπητήρια στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό για την απώλεια των τριών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας. Η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας όταν το χρειάζονταν περισσότερο».

 
 
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