Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη χάνει 500 εκατ. ευρώ την ημέρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη χάνει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ την ημέρα εξαιτίας της ανόδου στο κόστος των ορυκτών καυσίμων, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Μιλώντας την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι μέσα σε μόλις 60 ημέρες σύγκρουσης, ο λογαριασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά περισσότερα από 27 δισ. ευρώ.

Η δήλωση έρχεται ενώ εντείνεται η ανησυχία για πιθανές νέες διαταραχές στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και σημαντικό μέρος των διεθνών μεταφορών φυσικού αερίου και λιπασμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από συνεργάτες του να προετοιμάσουν σχέδιο παρατεταμένου αποκλεισμού του Ιράν, με στόχο την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη μέσω περιορισμών στη ναυσιπλοΐα από και προς τα ιρανικά λιμάνια.

Η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η νέα κρίση αποδεικνύει την ανάγκη ταχύτερης απεξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και επιτάχυνσης της ηλεκτροδότησης της οικονομίας.

Όπως ανέφερε, η ΕΕ πρέπει να μειώσει την υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και να ενισχύσει την εγχώρια, προσιτή και καθαρή παραγωγή ενέργειας, από τις ανανεώσιμες πηγές έως και την πυρηνική ενέργεια.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης ότι έως το καλοκαίρι θα παρουσιαστεί Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροδότηση, το οποίο θα περιλαμβάνει φιλόδοξο πανευρωπαϊκό στόχο. Παράλληλα, ζήτησε ταχύτερη πρόοδο στο πακέτο για τα ηλεκτρικά δίκτυα, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών.

Το σχέδιο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν μεγαλύτερη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε ακόμη σε στενότερο συντονισμό για τα αποθέματα ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και την παραγωγή των διυλιστηρίων, μέτρα που εντάσσονται στη συνολική ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση.

Με πληροφορίες από Politico