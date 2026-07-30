Φον ντερ Λάιεν για τον ρωσικό πύραυλο στην Πολωνία: «Απαράδεκτη παραβίαση»

Για παραβίαση του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε λόγο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή τον ρωσικό πύραυλο που έπεσε στην Πολωνία.

«Για να τεθεί ένα τέλος σε όλα αυτά, βοηθούμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο με κάθε δυνατό τρόπο. Και οικοδομούμε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφαλείας στην ξηρά, στην θάλασσα και στον αέρα», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Χ.

Another unacceptable violation of our EU airspace caused by Russia’s latest strikes on Ukraine, this time over Poland.



The Polish people are famously unafraid dear @donaldtusk, and our thoughts are with them.



To put an end to this, we are helping Ukraine win this war in every… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 30, 2026

Η Πολωνία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό

Ο πύραυλος που έπεσε την νύχτα στην ανατολική Πολωνία κατά την διάρκεια των μαζικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι πιθανότατα ρωσικός πύραυλος cruise, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Τα συντρίμμια που περισυνελέγησαν δείχνουν ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο Kh-101, δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λιούμπλιν, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία και όπου έπεσε ο πύραυλος.

Jestem w Tarnawie-Kolonii, gdzie spadł pocisk, który naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Dziękuję wszystkim służbom, które od minionej nocy badają okoliczności tej sprawy. pic.twitter.com/v4y6XllDd2 — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Οι πολωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στην διερεύνηση του περιστατικού, ανακοίνωσε ο πολωνός εισαγγελέας Γκρεγκόρ Τρούσιεβιτς.

Οι κάτοικοι της περιοχής της Τάρναβα Κολόνια, στην περιοχή του Λιούμπλιν, άκουσαν την νύκτα τον ήχο σφοδρής έκρηξης που ταρακούνησε τα σπίτια τους. Το σημείο της πτώσης του πυραύλου βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ελικόπτερο Mi-24 πέταξε την νύκτα στην ζώνη και εντόπισε το σημείο πτώσης του «αντικειμένου».

Η Ρωσία εξαπέλυσε την νύκτα 74 πυραύλους και 284 drones κατά της Ουκρανίας, κυρίως κατά της περιοχής του Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατήγγειλε τις νέες μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Οι επιθέσεις αυτές υπογραμμίζουν για μία ακόμη φορά ότι η επίθεση της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, δήλωσε ο Κόστα μέσω του Χ.

Last night, Russia launched a massive combined strike against Ukraine.



During the attack, Polish airspace was also violated, underlining once again that Russia’s aggression is a threat to the security of Europe as a whole.



My thoughts are with the victims of these attacks. The… — António Costa (@eucopresident) July 30, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ