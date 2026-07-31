Φον ντερ Λάιεν για Θέουτα: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στην μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει την είσοδο σε όσους δεν τηρούν τους κανόνες της.

Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Κομισιόν με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας. Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν. Και οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα, όπως προβλέπουν οι κανόνες μας».

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι ανέθεσε σε δύο Επιτρόπους να συνδράμουν στον έλεγχο της κατάστασης. Σύμφωνα με την ίδια, ο Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ, συνεργάζεται ήδη στενά με την Ισπανία και είναι έτοιμος να μεταβεί στα κρίσιμα σημεία.

Επιπλέον, θα εργαστεί για την παροχή πρόσθετης επιχειρησιακής στήριξης προς την Ισπανία, μεταξύ άλλων μέσω της Frontex. Από την πλευρά της, η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουϊτσα βρίσκεται σε επαφή με τον Μαροκινό ομόλογό της και η Φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η στενή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Μαρόκο θα συμβάλει στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων».

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ