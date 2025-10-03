Φλόριντα: Κυνηγοί θησαυρού ανακάλυψαν χρυσά και ασημένια νομίσματα αξίας 1 εκατ. δολαρίων

Κρυμμένο κάτω από τα τυρκουάζ νερά μιας ακτής της Φλόριντα γνωστής ως «ακτή του θησαυρού», μια ομάδα δυτών από μια εταιρεία διάσωσης ναυαγίων ανακάλυψε ακριβώς αυτό: ένα φορτίο από χαμένους ισπανικούς θησαυρούς, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 1 εκατομμύριο δολάρια.

Περισσότερα από 1.000 ασημένια και χρυσά νομίσματα, τα οποία πιστεύεται ότι κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες όπου σήμερα βρίσκονται η Βολιβία, το Μεξικό και το Περού, ανακαλύφθηκαν αυτό το καλοκαίρι στα ανοιχτά της ακτής της Φλόριντα στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η εταιρεία 1715 Fleet-Queens Jewels LLC.

Πριν από αιώνες, ο θησαυρός μεταφερόταν πίσω στην Ισπανία, όταν ένας τυφώνας κατέστρεψε τα πλοία του στόλου στις 31 Ιουλίου 1715, ρίχνοντας τους θησαυρούς στη θάλασσα, σύμφωνα με την 1715 Fleet Society.

Οι ημερομηνίες και τα σημάδια κοπής είναι ακόμα ορατά σε μερικά από τα νομίσματα που ανακτήθηκαν, ανέφερε η εταιρεία διάσωσης, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα για τους ιστορικούς και τους συλλέκτες που ελπίζουν να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες από τον χαμένο θησαυρό.

«Αυτή η ανακάλυψη δεν αφορά μόνο τον θησαυρό καθαυτό, αλλά και τις ιστορίες που αφηγείται», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Sal Guttuso, διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας διάσωσης. «Κάθε νόμισμα είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ένας απτός σύνδεσμος με τους ανθρώπους που έζησαν, εργάστηκαν και ταξίδεψαν κατά τη χρυσή εποχή της ισπανικής αυτοκρατορίας. Η εύρεση 1.000 νομισμάτων σε μία μόνο ανάκτηση είναι τόσο σπάνια όσο και εξαιρετική».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, κάθε «θησαυρός» ή άλλα ιστορικά αντικείμενα που έχουν «εγκαταλειφθεί» σε κρατικές εκτάσεις ή σε κρατικά ύδατα ανήκουν στο κράτος, αν και οι ανασκαφείς μπορούν να λάβουν άδεια για την εκτέλεση «υπηρεσιών ανάκτησης». Ο νόμος απαιτεί περίπου το 20% των ανακτηθέντων αρχαιολογικών υλικών να παρακρατείται από το κράτος για ερευνητικές συλλογές ή δημόσια έκθεση.

Με πληροφορίες από Guardian