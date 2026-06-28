Floptropica: Η χώρα που έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές στη Gen Z

Δεν θα τη βρείτε σε κανέναν χάρτη, δεν διαθέτει έδρα στον ΟΗΕ και δεν έχει πραγματικά σύνορα. Παρ' όλα αυτά, η Floptropica διαθέτει κυβέρνηση, πρόεδρο, βασίλισσα, κρατικές υπηρεσίες, εκλογές και εκατομμύρια υποστηρικτές στο διαδίκτυο.

Η φανταστική χώρα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φαινόμενα της διαδικτυακής κουλτούρας της Generation Z, έχοντας εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια από ένα περιθωριακό meme του TikTok σε ένα ολόκληρο ψηφιακό σύμπαν με δική του ιστορία, θεσμούς και χαρακτήρες.

Πώς γεννήθηκε η Floptropica

Το όνομα της χώρας προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «flop» και «tropics». Ο όρος «flop» χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψει πρόσωπα, τραγούδια, ταινίες ή γεγονότα που θεωρούνται αποτυχημένα ή βρίσκονται σε περίοδο παρακμής.

Η έννοια απέκτησε ιδιαίτερη δημοτικότητα στις διαδικτυακές κοινότητες θαυμαστών καλλιτεχνών, γνωστές ως fandoms, προτού μεταφερθεί στο TikTok, όπου δημιουργήθηκε το λεγόμενο «Floptok». Πρόκειται για ένα οικοσύστημα λογαριασμών που συνδυάζει χιούμορ, σατιρικά βίντεο, ποπ κουλτούρα και εσωτερικά αστεία που γίνονται κατανοητά κυρίως από τα μέλη της κοινότητας.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε και η Floptropica. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα απλό αστείο εξελίχθηκε σταδιακά σε μια συλλογική μυθολογία στην οποία χιλιάδες χρήστες προσθέτουν νέους χαρακτήρες, πολιτικά γεγονότα, θεσμούς και ιστορικά γεγονότα.

Η ιστορία της χώρας μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός δημιουργός που να καθορίζει τι θεωρείται επίσημο. Αντίθετα, το περιεχόμενο διαμορφώνεται συλλογικά από την ίδια την κοινότητα, η οποία επεκτείνει διαρκώς το σύμπαν της Floptropica με νέες αφηγήσεις και αναφορές στην ποπ κουλτούρα.

Μια χώρα με πρόεδρο, βασίλισσα και εκλογές

Παρά τον σατιρικό χαρακτήρα της, η Floptropica διαθέτει μια εντυπωσιακά ανεπτυγμένη «κρατική» δομή. Η φανταστική χώρα έχει δική της κυβέρνηση, σύστημα άμυνας, ειδησεογραφικά δίκτυα, δημόσιες υπηρεσίες και ακόμη και επίσημη ιστοσελίδα, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της μυθολογίας της.

Σύμφωνα με το αφήγημα που έχει διαμορφώσει η κοινότητα, η χώρα αποτελείται από οκτώ πολιτείες με ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες. Διαθέτει επίσης επτά επίσημες γλώσσες, ορισμένες πραγματικές, όπως τα αγγλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά, και άλλες εντελώς φανταστικές, όπως τα Flopa, Chinass, Wetnamese και Potaxie.

Στην κορυφή της πολιτειακής δομής βρίσκεται η πρόεδρος Ντέμπορα Άλι-Γουίλιαμς, ένα υπαρκτό πρόσωπο που έγινε γνωστό στο διαδίκτυο μέσα από βίντεο από το γραφείο τελετών που διευθύνει στο Χιούστον των ΗΠΑ. Οι χρήστες εντυπωσιάστηκαν από τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και το προσωπικό της στιλ, με αποτέλεσμα να την «εκλέξουν» συμβολικά στην ηγεσία της Floptropica.

Η ίδια συμμετέχει ενεργά στο αστείο, αναρτώντας περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρεται στη διαδικτυακή χώρα και στον ρόλο της ως προέδρου.

Η Floptropica διαθέτει επίσης βασίλισσα. Πρόκειται για τη Jiafei Dai, μια εμβληματική φιγούρα της κοινότητας, η οποία, σύμφωνα με τη μυθολογία της χώρας, αποτελεί ανώτατο σύμβολο του κράτους. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η Jiafei δεν είναι πραγματικό πρόσωπο αλλά ψηφιακά δημιουργημένος χαρακτήρας, γεγονός που δεν φαίνεται να μειώνει καθόλου τη δημοτικότητά της μεταξύ των «πολιτών» της Floptropica.

Σημαντικό ρόλο στο σύμπαν της χώρας παίζουν και διάσημες προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας. Ρόλους υπουργών, κυβερνητικών στελεχών ή τοπικών αξιωματούχων έχουν κατά καιρούς αποκτήσει πρόσωπα όπως η Κρις Τζένερ, η influencer Jojo Siwa, η παρουσιάστρια Γουέντι Γουίλιαμς και η ράπερ CupcakKe, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε χαρακτήρες της συλλογικής αυτής διαδικτυακής αφήγησης.

Οι πόλεμοι, οι «εξορίες» και οι άγραφοι κανόνες

Όπως συμβαίνει με πολλά διαδικτυακά σύμπαντα, η Floptropica διαθέτει και τους αντιπάλους της. Η γνωστότερη περίπτωση είναι το DaBoyz, μια αντίπαλη φανταστική χώρα που δημιουργήθηκε από χρήστες του TikTok και χρησιμοποιείται συχνά ως τόπος «εξορίας» προσώπων που η κοινότητα αντιμετωπίζει αρνητικά.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με το DaBoyz βρίσκονται ο Andrew Tate και ο Μπασάρ Αλ Άσαντ, ενώ ακόμη και η Nicki Minaj, παλαιότερα ιδιαίτερα δημοφιλής στη Floptropica, έχει κατά καιρούς βρεθεί στο στόχαστρο της κοινότητας εξαιτίας δηλώσεών της για την LGBTQ+ κοινότητα.

Το σύμπαν της Floptropica δεν περιορίζεται όμως στην πολιτική του δομή. Οι χρήστες έχουν δημιουργήσει δεκάδες φανταστικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και οργανισμούς, όπως η Flop Mobile Group, η Vodafone Floptropica, η Flopwagen, η Burger Queen και το University of Servington.

Η απήχηση του φαινομένου έχει ξεπεράσει τα όρια του TikTok. Λογαριασμοί αφιερωμένοι στη Floptropica συγκεντρώνουν εκατομμύρια ακολούθους, ενώ δημόσια πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί έχουν κατά καιρούς αναφερθεί στη φανταστική χώρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά της.

Με πληροφορίες από Euronews